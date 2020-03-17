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2020 Honda City न्यू जेनरेशन कार की अनौपचारिक बुकिंग शुरू, जानें लॉन्चिंग डीटेल्स और खासियतें

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Tue, 17 Mar 2020 05:22 PM IST
Honda city
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Honda city
Honda Cars India (होंडा कार्स इंडिया) अपनी पॉपुलर कार Honda Ciy न्यू जेनरेशन लेकर आने वाली है। इसमें BS6 ईंधन उत्सर्जन मानक वाला  i-VTEC पेट्रोल और i-DTEC डीजल इंजन मिलेगा। नई होंडा सिटी को भआरतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। थाइलैंड जैसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में इसकी बिक्री भी शुरू हो गई है। ऐसे में भारत में लॉन्च होने वाले पांचवी पीढ़ी की होंडा सिटी कार कैसी होगी इसके बारे अंदाजा लगाया जा सकता है। कंपनी नई होंडा सिटी कार को अगले महीने अप्रैल में लॉन्च कर सकती है। कुछ डीलर 21,000 रुपये में नई होंडा सिटी की अनौपचारिक बुकिंग लेना शुरू कर चुके हैं। कंपनी 2020 Honda City कार को भारत में तीन वेरिएंट में पेश कर सकती है। कंपनी इसके अलावा 2020 की दूसरी तिमाही में Hyundai Verna और Toyota Corolla को भी भारतीय बाजार में उतार सकती है।
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2020 honda city honda city 2020 honda city
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