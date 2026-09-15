चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन (COP) में कार का प्रदर्शन कैसा रहा?

डायनामिक असेसमेंट: इसमें कार को 24 में से 23.97 पॉइंट्स मिले।

इसमें कार को 24 में से 23.97 पॉइंट्स मिले। CRS इंस्टॉलेशन: चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (CRS) की इंस्टॉलेशन में एसयूवी ने 12 में से पूरे 12 पॉइंट्स हासिल किए, जबकि व्हीकल असेसमेंट स्कोर 13 में से 9 पॉइंट्स रहा।

बच्चों की सुरक्षा यानी चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन में XUV 7XO ने 49 में से 44.97 पॉइंट्स का बेहतरीन स्कोर दर्ज किया।टेस्टिंग के दौरान 18 महीने और 3 साल के बच्चों के लिए 'ब्रिटैक्स रोमर डुअलफिक्स प्रो एम आई-साइज' चाइल्ड सीट का इस्तेमाल ISOFIX और लेग-सपोर्ट सेटअप के साथ रियर-फेसिंग पोजीशन में किया गया। 18 महीने के बच्चे की सुरक्षा के लिए फ्रंटल टेस्ट में 8 में से 7.97 और साइड टेस्ट में 4 में से 4 अंक मिले, जबकि 3 साल के बच्चे के टेस्ट में दोनों श्रेणियों में पूरे अंक (8/8 और 4/4) हासिल हुए।