बिना ड्राइवर सड़क पर दौड़ी एमजी विंडसर ईवी!: पेड़ से टकराने के बाद भी घूमते रहे पहिए, देखें वायरल वीडियो

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पंजाब के लुधियाना से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एमजी मोटर की इलेक्ट्रिक कार MG विंडसर EV (Windsor EV) बिना किसी ड्राइवर या सवार के सड़क पर अनियंत्रित होकर चलती नजर आ रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गाड़ी सड़क किनारे एक रेहड़ी-पटरी वाले से टकराने के बाद सीधे जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। टकराने के बाद भी कार रुकने के बजाय चलती रहती है। और उसके अगले हिस्से से धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है।