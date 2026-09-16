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सेडान कारों की मांग में 15% से ज्यादा का उछाल: किस मॉडल का जलवा रहा बरकरार? देखें अगस्त 2026 की सेल्स रिपोर्ट

Wed, 16 Sep 2026 12:15 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Wed, 16 Sep 2026 12:15 PM IST
सार

भारतीय ऑटो बाजार में अगस्त 2026 के दौरान सेडान कारों की बिक्री में सालाना आधार पर अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सेडान कारें एक बार फिर एसयूवी को पीछे छोड़कर भारतीय ग्राहकों की पसंद बन रही हैं? जानिए अगस्त में किन सेडान की बिक्री बढ़ी और कौन-से मॉडल पिछड़ गए।
 

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Sedan Sales August 2026: Dzire Dominates, Amaze Sales Double Segment Grows 15.68%
अगस्त सेडान बिक्री - फोटो : एआई जनरेटेड

विस्तार
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भारतीय सेडान मार्केट में अगस्त 2026 के महीने में सालाना आधार पर सकारात्मक गति देखने को मिली है। बाजार की टॉप नॉ सेडान कारों ने कुल मिलाकर 32,913 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो अगस्त 2025 की 28,451 यूनिट्स की तुलना में 15.68% की सालाना ग्रोथ दर्शाती है। हालांकि, अगर महीने-दर-महीने (MoM) के आंकड़े देखें तो जुलाई 2026 (37,728 यूनिट्स) के मुकाबले अगस्त में बिक्री में 12.76% की गिरावट आई है। बाजार की इस कुल बढ़त में सबसे बड़ा योगदान कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट का रहा, जबकि मिडसाइज सेडान सेगमेंट को सुस्ती का सामना करना पड़ा।

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किन सेडान कारों का जलवा रहा बरकरार?
सेडान सेगमेंट की कुल बिक्री का लगभग 87% हिस्सा सिर्फ तीन कारों मारुति डिजायर, ह्यूंदै ऑरा और होंडा अमेज के नाम रहा।

मारुति डिजायर का दबदबा कायम
डिजायर ने अकेले 18,418 यूनिट्स बेचकर सेडान मार्केट में 55.96 प्रतिशत का एकतरफा दबदबा बनाए रखा। पिछले साल अगस्त 2025 (16,509 यूनिट्स) के मुकाबले इसमें 11.56% की सालाना ग्रोथ हुई। हालांकि, जुलाई 2026 (23,791 यूनिट्स) की तुलना में इसमें 22.58% की मासिक गिरावट दर्ज की गई।
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ह्यूंदै ऑरा: दूसरे स्थान पर मजबूत पकड़

  • ह्यूंदै ऑरा ने अगस्त में 6,685 यूनिट्स की बिक्री के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। अगस्त 2025 में इसकी 5,336 यूनिट्स बिकी थीं। इस तरह ऑरा की बिक्री में 25.28% YoY ग्रोथ हुई।
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  • जुलाई 2026 में ऑरा की 5,817 यूनिट्स बिकी थीं। इसके मुकाबले अगस्त में बिक्री 14.92% बढ़ी। अगस्त में इस रिपोर्ट में शामिल कुल सेडान बिक्री में ऑरा की हिस्सेदारी 20.31% रही।


होंडा अमेज: सबसे ज्यादा ग्रोथ वाली कार:
अमेज ने 3,512 यूनिट्स बेचकर 100.34% की सबसे मजबूत सालाना ग्रोथ दर्ज की, यानी इसकी बिक्री पिछले साल (1,753 यूनिट्स) से दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। इसका मार्केट शेयर 10.67% रहा और जुलाई (3,436 यूनिट्स) के मुकाबले इसमें 2.21% का मामूली सुधार हुआ।

मिडसाइज सेडान में वर्टस सबसे आगे

  • मिडसाइज सेडान की बात करें तो वॉक्सवैगन वर्टस इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। अगस्त में इसकी 1,301 यूनिट्स बिकीं।
  • हालांकि, पिछले साल अगस्त में इसकी 1,674 यूनिट्स बिकी थीं। यानी वर्टस की बिक्री में 22.28% साल-दर-साल गिरावट दर्ज हुई। जुलाई 2026 में वर्टस की 1,420 यूनिट्स बिकी थीं। इस आधार पर अगस्त में इसकी बिक्री 8.38% माह-दर-माह कम रही। इस रिपोर्ट में वर्टस की कुल सेडान बिक्री में हिस्सेदारी 3.95% रही।


स्लाविया की बिक्री भी घटी
स्कोडा स्लाविया ने अगस्त 2026 में 897 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। अगस्त 2025 में इसकी 1,008 यूनिट्स बिकी थीं। इस तरह स्लाविया की बिक्री में 11.01% YoY गिरावट हुई। जुलाई 2026 की 993 यूनिट्स की तुलना में इसकी बिक्री 9.67% माह-दर-माहभी घटी।

टिगोर ने दर्ज की बढ़त

  • टाटा टिगोर टिगोर ईवी की बात करें तो अगस्त में इसकी 862 यूनिट्स बिकीं। अगस्त 2025 में यह आंकड़ा 805 यूनिट्स था। इस तरह टिगोर ने सालाना आधार पर 7.08% साल-दर-साल ग्रोथ दर्ज की। जुलाई 2026 में इसकी 758 यूनिट्स बिकी थीं, यानी महीने-दर-महीने बिक्री में 13.72% बढ़ोतरी हुई।
  • टिगोर की बिक्री वर्टस और स्लाविया से कम रही, लेकिन इन दोनों के उलट टिगोर ने साल-दर-साल और महीने-दर-महीने दोनों आधार पर बढ़त दर्ज की।


वर्ना को सबसे बड़ा साल-दर-साल झटका

  • ह्यूंदै वर्ना की बिक्री अगस्त में 529 यूनिट्स रही। पिछले साल अगस्त में इसकी 771 यूनिट्स बिकी थीं।
  • इस तरह वर्ना की बिक्री में 31.39% साल-दर-साल गिरावट दर्ज हुई, जो इस लिस्ट में सबसे बड़ी सालाना गिरावट रही।
  • जुलाई 2026 में वर्ना की 737 यूनिट्स बिकी थीं। इसके मुकाबले अगस्त में इसकी बिक्री 28.22% महीने-दर-महीने कम हुई।


सिटी और कैमरी की बिक्री में सालाना बढ़त

  • होंडा सिटी ने अगस्त 2026 में 514 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। पिछले साल अगस्त में इसकी 437 यूनिट्स बिकी थीं।
  • इस तरह सिटी की बिक्री में 17.62% साल-दर-साल ग्रोथ हुई। हालांकि, जुलाई 2026 की 571 यूनिट्स की तुलना में अगस्त में इसकी बिक्री 9.98% महीने-दर-महीने घटी।
  • वहीं, टोयोटा कैमरी ने अगस्त में 195 यूनिट्स की बिक्री के साथ लिस्ट में आखिरी स्थान हासिल किया। अगस्त 2025 में इसकी 158 यूनिट्स बिकी थीं, यानी सालाना आधार पर 23.42% ग्रोथ हुई। हालांकि, जुलाई 2026 की तुलना में कैमरी की बिक्री 4.88% महीने-दर-महीने कम रही।
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