एनएचएआई: गाड़ी से बिना स्टिकर उखाड़े कैसे बदलें फास्टैग बैंक? आसानी से समझें वनटैग के काम करने का पूरा तरीका

सरकार की ओर से शुरू किया गया वन टैग सिस्टम देखने में जितना साधारण है, असल में इसके काम करने का तरीका उतना ही स्मार्ट है। पहले बैंक बदलने का मतलब था, पुराना टैग कैंसिल करना, विंडस्क्रीन से स्टिकर उखाड़ना और नया टैग खरीदकर फिर से ऑनबोर्डिंग कराना, लेकिन अब तरीका बदल रहा है। वनटैग में आपका फिजिकल स्टिकर वही रहता है, सिर्फ उसके पीछे जुड़ा बैंक नेटवर्क बदल जाता है। आइए समझते हैं कि यह नई सुविधा आखिर कैसे काम करती है।

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