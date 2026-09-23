2027 ह्यूंदै ट्यूसॉन एसयूवी हुई पेश: मिली हाइब्रिड तकनीक, बड़ा साइज और AI फीचर्स, जानें पावर और खासियतें

दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी ह्यूंदै (Hyundai) ने दक्षिण कोरिया में अक्तूबर 2026 के आधिकारिक लॉन्च से पहले अपनी नई पीढ़ी की 2027 ह्यूंदै ट्यूसॉन (2027 Hyundai Tucson) के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस का खुलासा कर दिया है।





नेक्स्ट-जनरेशन टक्सन अपने पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा बड़ी, चौड़ी और एडवांस्ड सस्पेंशन के साथ आती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि इस पांचवीं पीढ़ी के मॉडल को भारतीय बाजार में कब पेश किया जाएगा। नेक्स्ट-जनरेशन टक्सन अपने पुराने मॉडल की तुलना में ज्यादा बड़ी, चौड़ी और एडवांस्ड सस्पेंशन के साथ आती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक यह पुष्टि नहीं की है कि इस पांचवीं पीढ़ी के मॉडल को भारतीय बाजार में कब पेश किया जाएगा।