ह्यूंदै बेयोन की बुकिंग भारत में शुरू: अक्तूबर 2026 में लॉन्च होगी नई एसयूवी, जानें डिटेल्स
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Wed, 23 Sep 2026 05:26 PM IST
सार
Hyundai ने भारत में अपनी आगामी Bayon SUV की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी की यह नई SUV भारतीय बाजार में Venue और Creta के बीच जगह बनाएगी। इसका लॉन्च अक्टूबर 2026 में होने की उम्मीद है और इसे त्योहारी सीजन के दौरान बाजार में उतारा जा सकता है।
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विस्तार
दक्षिण कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी ह्यूंदै (Hyundai) ने अपनी बहुप्रतीक्षित मिड-साइज क्रॉसओवर-एसयूवी ह्यूंदै बेयोन (Hyundai Bayon) के लिए भारत में बुकिंग करना शुरू कर दिया है। अक्तूबर 2026 में आगामी त्योहारी सीजन के दौरान इसके आधिकारिक लॉन्च की उम्मीद है।
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ह्यूंदै के पोर्टफोलियो में यह नई एसयूवी सब-4-मीटर Venue और लोकप्रिय Creta के बीच स्थित होगी। इस कार को खरीदने के इच्छुक ग्राहक ह्यूंदै की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए या अपने नजदीकी अधिकृत डीलरशिप पर जाकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं।
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Hyundai Bayon में कौन-सा इंजन, गियरबॉक्स और CNG ऑप्शन मिलेगा?परफॉर्मेंस के मोर्चे पर ह्यूंदै बेयोन में भरोसेमंद इंजन विकल्प दिए जाने की संभावना है:
- 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन: इसमें 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो मैन्युअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शंस के साथ आएगा। यह वही बेसिक इंजन है जिसका इस्तेमाल Hyundai Creta में भी होता है।
- फैक्ट्री-फिटेड CNG विकल्प: पेट्रोल वेरिएंट के साथ ही कंपनी इसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG ऑप्शंस भी पेश कर सकती है। केबिन और बूट स्पेस (डिग्गी की जगह) को प्रभावित होने से बचाने के लिए इसमें अंडरबॉडी-माउंटेड सीएनजी टैंक तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है।
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Hyundai Bayon के एक्सटीरियर और डिजाइन में क्या-क्या खास देखने को मिल सकता है?सड़क पर टेस्टिंग के दौरान नजर आई तस्वीरों और कंपनी द्वारा जारी टीजर्स के मुताबिक, पारंपरिक बॉक्स-शेप एसयूवी के उलट Bayon में एक स्पोर्टी क्रॉसओवर सिलुएट मिलेगा:
- फ्रंट प्रोफाइल: इसमें स्प्लिट-हेडलैंप सेटअप के साथ ऊपरी हिस्से में H-शेप के एलईडी डेटाइम रनिंग लाइट्स (DRLs) दिए गए हैं। मेन हेडलैंप्स बम्पर पर नीचे स्थित हैं, जहां एक रफ-एंड-टफ दिखने वाली स्किड प्लेट भी मिलती है।
- साइड प्रोफाइल: इसमें C-पिलर के पास विशिष्ट किंक के साथ एक राइजिंग विंडो लाइन, फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस, रूफ रेल्स और पुल-टाइप डोर हैंडल्स दिए गए हैं।
- रियर प्रोफाइल: पिछले हिस्से में एक पतली एलईडी लाइट स्ट्रिप मिलती है जो आगे के लाइटिंग सिग्नेचर से मेल खाती है।
- डायमेंशन: इसकी कुल लंबाई लगभग 4,200 mm (4.2 मीटर) होने की उम्मीद है, जिससे यह 4-मीटर से थोड़ी बड़ी होगी।
नई ह्यूंदै बेयोन के केबिन और इंटीरियर फीचर्स कैसे होंगे?भारत-स्पेसिफिक बेयॉन का इंटीरियर और डैशबोर्ड लेआउट हाल ही में ब्राजील में पेश की गई चौथी पीढ़ी की Hyundai i20 से काफी मिलता-जुलता होने की उम्मीद है:
- ट्विन-स्क्रीन सेटअप: डैशबोर्ड पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और इंफोटेनमेंट डिस्प्ले के लिए एक कनेक्टेड हाउसिंग में ट्विन-स्क्रीन लेआउट देखने को मिलेगा।
- सेंटर कंसोल व एसी वेंट्स: सेंटर कंसोल में HVAC (क्लाइमेट कंट्रोल) सिस्टम के लिए फिजिकल बटन के साथ ड्रॉप-डाउन पैनल मिलेगा। वर्टिकली सेट किए गए सेंट्रल एसी वेंट्स और स्टीयरिंग व्हील पर सिग्नेचर 'फोर-डॉट मोटिफ' दिया जाएगा।
- फीचर्स व सेफ्टी: इसमें कम्फर्ट और सेफ्टी से जुड़े कई एडवांस्ड फीचर्स की लंबी लिस्ट मिलेगी, जिसकी वेरिएंट-वाइज़ घोषणा लॉन्च के वक्त की जाएगी।