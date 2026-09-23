मर्सिडीज-एएमजी G63 ऑफरोड प्रो भारत में लॉन्च: वी8 इंजन और दमदार ऑफ-रोड फीचर्स से लैस, जानें कितनी है कीमत?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Wed, 23 Sep 2026 06:40 PM IST
सार
Mercedes-Benz India ने Mercedes-AMG G63 Offroad PRO को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। यह पहली बार है जब G63 का खास ऑफ-रोड केंद्रित संस्करण भारत में पेश किया गया है।
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विस्तार
मर्सिडीज-बेंज इंडिया (Mercedes-Benz India) ने अपनी लग्जरी परफॉर्मेंस एसयूवी के पहले ऑफ-रोड-फोकस्ड अवतार Mercedes-AMG G63 'Offroad PRO' को भारतीय बाजार में आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 3.80 करोड़ रुपये रखी गई है।
कंपनी इस एक्सक्लूसिव वेरिएंट को बेहद सीमित संख्या में पेश कर रही है। और इसे चुनिंदा खरीदारों के लिए ही आरक्षित रखा गया है। स्टैंडर्ड AMG G63 की तुलना में इस नए वेरिएंट को विशेष AMG ऑफ-रोड हार्डवेयर और विजुअल अपडेट्स के साथ तैयार किया गया है। जो इसके ऑल-टेरेन परफॉर्मेंस को नए स्तर पर ले जाते हैं।
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कंपनी इस एक्सक्लूसिव वेरिएंट को बेहद सीमित संख्या में पेश कर रही है। और इसे चुनिंदा खरीदारों के लिए ही आरक्षित रखा गया है। स्टैंडर्ड AMG G63 की तुलना में इस नए वेरिएंट को विशेष AMG ऑफ-रोड हार्डवेयर और विजुअल अपडेट्स के साथ तैयार किया गया है। जो इसके ऑल-टेरेन परफॉर्मेंस को नए स्तर पर ले जाते हैं।
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Mercedes-AMG G63 Offroad PRO में कितना दमदार इंजन और स्पीड मिलती है?परफॉर्मेंस के मामले में G63 Offroad PRO में मर्सिडीज का सिग्नेचर पावरट्रेन बरकरार रखा गया है:
- इंजन व हाइब्रिड टेक: इसमें 4.0-लीटर ट्विन-टर्बो V8 इंजन दिया गया है, जो 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम और इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर (ISG) से लैस है।
- पावर व टॉर्क: यह पावरफुल सेटअप 585 hp (430 kW) की पावर और 850 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। जरूरत पड़ने पर माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम से 15 kW का अतिरिक्त बूस्ट भी मिलता है।
- रफ्तार: यह भारी-भरकम एसयूवी महज 4.4 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिकी रूप से 240 किमी/घंटा पर सीमित रखी गई है।
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ऑफ-रोडिंग को आसान बनाने के लिए इसमें कौन-से विशेष मैकेनिकल फीचर्स दिए गए हैं?Offroad PRO वेरिएंट में कठिन रास्तों पर बेहतर ग्रिप और कंट्रोल के लिए कई एडवांस्ड ऑफ-रोड तकनीकें दी गई हैं:
- AMG Active Ride Control: एक्टिव रोल स्टेबलाइजेशन के साथ आने वाले इस सस्पेंशन को ड्राइवर सतह के हिसाब से तीन अलग-अलग सेटिंग्स पर एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे ऑफ-रोडिंग के दौरान व्हील आर्टिकुलेशन और स्टेबिलिटी बेहतर होती है।
- AMG Traction PRO: यह सिस्टम 'रॉक' (Rock) और 'सैंड' (Sand) ड्राइव मोड्स में काम करता है। यह व्यक्तिगत पहियों पर ब्रेकिंग फोर्स को नियंत्रित करके ट्रैक्शन बढ़ाता है। ड्राइवर इलाके के अनुसार लॉकिंग इफेक्ट को 7 लेवल्स तक एडजस्ट कर सकते हैं।
- ट्रांसपेरेंट हूड (Transparent Hood): कैमरों की मदद से यह स्क्रीन पर गाड़ी के बोनट के ठीक नीचे का वर्चुअल व्यू दिखाता है, जिससे गड्ढों और पत्थरों को देखना आसान हो जाता है।
- ऑफ-रोड इंटरफेस: इसमें MBUX स्क्रीन पर वाहन की स्थिति, कम्पास, ऊंचाई (Altitude), स्टीयरिंग एंगल, टायर प्रेशर और डिफरेंशियल-लॉक स्टेटस जैसी अहम जानकारी रियल-टाइम में दिखती है।
इसके एक्सटीरियर और ऑफ-रोड हार्डवेयर में क्या नया देखने को मिलता है?स्टैंडर्ड G63 से अलग पहचान देने के लिए इसमें कई खास एक्सटीरियर एलिमेंट्स जोड़े गए हैं:
- रूफ रैक व सीढ़ी: लंबी यात्राओं और एक्सपेडिशन के लिए पीछे की तरफ एक रियर एक्सेस लैडर (सीढ़ी) और इंटीग्रेटेड एल्युमीनियम पैनल्स वाला PROFESSIONAL रूफ लगैज रैक दिया गया है।
- एक्सक्लूसिव व्हील्स: यह SUV केवल इस वेरिएंट के लिए दिए गए मैटे ब्लैक फिनिश वाले 20-इंच AMG 5-ट्विन-स्पोक अलॉय व्हील्स पर चलती है, जिनमें 275/50 R20 टायर्स का इस्तेमाल हुआ है।
- डिजाइन अपडेट्स: इसमें AMG-स्पेसिफिक बम्पर्स, स्टेनलेस-स्टील इंसर्ट्स और विशेष AMG बैजिंग दी गई है।
केबिन इंटीरियर, फीचर्स और सुरक्षा के मामले में यह कितनी प्रीमियम है?अत्यधिक ऑफ-रोड क्षमताओं के बावजूद केबिन के अंदर लग्जरी और कम्फर्ट से कोई समझौता नहीं किया गया है:
- इन्फोटेनमेंट व डिस्प्ले: इसमें मर्सिडीज का लेटेस्ट MBUX NTG7 सिस्टम दिया गया है, जिसमें दो 12.3-इंच की स्क्रीन्स, ऑगमेंटेड-रियलिटी नेविगेशन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्ल कारप्ले की सुविधा मिलती है।
- प्रीमियम साउंड व केबिन: केबिन में नेपा लेदर (Nappa Leather) अपहोल्स्ट्री, एम्बिएंट लाइटिंग और 18 स्पीकर्स व 760W आउटपुट वाला Burmester 3D सराउंड साउंड सिस्टम दिया गया है।
- सेफ्टी फीचर्स: सुरक्षा के लिए इसमें 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, एक्टिव ब्रेक असिस्ट और लेन कीपिंग असिस्ट जैसे हाई-टेक फीचर्स दिए गए हैं।