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क्या रेनो ट्राइबर टर्बो पेट्रोल जल्द भारत में लॉन्च होने वाली है?: जानें संभावित इंजन पावर, टर्बो सीएनजी डिटेल

Wed, 23 Sep 2026 09:39 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Wed, 23 Sep 2026 09:39 PM IST
सार

रेनो ट्राइबर को जल्द ही नया टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी सितंबर या अक्तूबर 2026 के आसपास ट्राइबर  के टर्बो पेट्रोल संस्करण को भारतीय बाजार में पेश कर सकती है।

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Renault Triber Turbo Petrol Launch Expected Soon in India: Check Expected Engine Specs, Turbo CNG Details
2026 Renault Triber (For Reference Only) - फोटो : Renault

विस्तार
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रेनो इंडिया की लोकप्रिय 7-सीटर MPV Renault Triber (रेनो ट्राइबर) को जल्द ही एक नया और ज्यादा पावरफुल टर्बो पेट्रोल इंजन मिल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस महीने के आखिर तक या अक्तूबर 2026 तक कंपनी ट्राइबर के इस नए वेरिएंट को लॉन्च कर सकती है। 
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कंपनी ने साल 2025 में रेनो ट्राइबर का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया था। जिसके बाद से ही इसके टर्बो पेट्रोल वर्जन को लेकर ग्राहकों में काफी उत्सुकता बनी हुई थी। इसके बाद साल 2026 में भी ट्राइबर को कुछ हल्के बदलावों के साथ पेश किया गया। लेकिन टर्बो इंजन का विकल्प तब भी गायब था। हालांकि, हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सितंबर या अक्तूबर 2026 तक टर्बो पेट्रोल ट्राइबर का इंतजार आखिरकार खत्म हो सकता है। 
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रेनो ट्राइबर टर्बो पेट्रोल में कौन-सा इंजन और पावर आउटपुट मिलेगा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, इस MPV में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर वाला HR10 टर्बो पेट्रोल इंजन दिए जाने की संभावना है। यही इंजन वर्तमान में Renault Kiger (रेनो काइगर) और Nissan Magnite (निसान मैग्नाइट) में भी इस्तेमाल किया जाता है:
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  • पावर और टॉर्क: यह टर्बो इंजन 100 hp की मैक्सिमम पावर और 160 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
  • गियरबॉक्स विकल्प: इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है।
  • लोड-हॉलिंग कैपेसिटी: 160 Nm का मजबूत टॉर्क 7-सीटर ट्राइबर के भारी वजन और फुल पैसेंजर क्षमता के साथ गाड़ी खींचने की क्षमता को काफी बेहतर बनाएगा।

 

क्या रेनो ट्राइबर का टर्बो CNG (Turbo CNG) मॉडल भी टेस्ट किया जा रहा है?

हाल ही में पुणे की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान रेनो ट्राइबर की एक यूनिट को देखा गया, जिसने ऑटो जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा। स्पाई तस्वीरों में कार के रियर विंडशील्ड पर CNG स्टीकर और टेलगेट पर 'Turbo' बैज लगा हुआ नजर आया था।

इससे संकेत मिलते हैं कि रेनो भारतीय बाजार में Renault Triber Turbo CNG लॉन्च करने की योजना भी बना रही है। अगर ऐसा होता है, तो यह भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में रेनो की ओर से पेश की जाने वाली पहली टर्बो-सीएनजी कार होगी। 
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