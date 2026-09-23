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रेनो ट्राइबर टर्बो पेट्रोल में कौन-सा इंजन और पावर आउटपुट मिलेगा?

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पावर और टॉर्क: यह टर्बो इंजन 100 hp की मैक्सिमम पावर और 160 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।

यह टर्बो इंजन 100 hp की मैक्सिमम पावर और 160 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। गियरबॉक्स विकल्प: इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है।

इस इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल सकता है। लोड-हॉलिंग कैपेसिटी: 160 Nm का मजबूत टॉर्क 7-सीटर ट्राइबर के भारी वजन और फुल पैसेंजर क्षमता के साथ गाड़ी खींचने की क्षमता को काफी बेहतर बनाएगा।

क्या रेनो ट्राइबर का टर्बो CNG (Turbo CNG) मॉडल भी टेस्ट किया जा रहा है?

कंपनी ने साल 2025 में रेनो ट्राइबर का अपडेटेड मॉडल लॉन्च किया था। जिसके बाद से ही इसके टर्बो पेट्रोल वर्जन को लेकर ग्राहकों में काफी उत्सुकता बनी हुई थी। इसके बाद साल 2026 में भी ट्राइबर को कुछ हल्के बदलावों के साथ पेश किया गया। लेकिन टर्बो इंजन का विकल्प तब भी गायब था। हालांकि, हालिया मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सितंबर या अक्तूबर 2026 तक टर्बो पेट्रोल ट्राइबर का इंतजार आखिरकार खत्म हो सकता है।रिपोर्ट्स के अनुसार, इस MPV में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर वाला HR10 टर्बो पेट्रोल इंजन दिए जाने की संभावना है। यही इंजन वर्तमान में Renault Kiger (रेनो काइगर) और Nissan Magnite (निसान मैग्नाइट) में भी इस्तेमाल किया जाता है:हाल ही में पुणे की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान रेनो ट्राइबर की एक यूनिट को देखा गया, जिसने ऑटो जगत का ध्यान अपनी ओर खींचा। स्पाई तस्वीरों में कार के रियर विंडशील्ड पर CNG स्टीकर और टेलगेट पर 'Turbo' बैज लगा हुआ नजर आया था।इससे संकेत मिलते हैं कि रेनो भारतीय बाजार में Renault Triber Turbo CNG लॉन्च करने की योजना भी बना रही है। अगर ऐसा होता है, तो यह भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में रेनो की ओर से पेश की जाने वाली पहली टर्बो-सीएनजी कार होगी।