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2026 Honda CB350, CB350RS और CB350C स्पेशल एडिशन भारत में लॉन्च: जानें नए फीचर्स और वेरिएंट्स

Tue, 22 Sep 2026 07:43 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Tue, 22 Sep 2026 07:43 PM IST
सार

2026 Honda CB350, CB350RS, and CB350C Special Edition Launched Get New Styling and Colors 
होंडा ने भारत में अपनी 350cc बाइक रेंज को किस नए अवतार में लॉन्च किया है?

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2026 Honda CB350, CB350RS, and CB350C Special Edition Launched Get New Styling and Colors
Honda Motorcycle 350cc Range - फोटो : Amar Ujala

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अपने प्रीमियम 350cc बाइक पोर्टफोलियो को नया रूप देते हुए 2026 Honda CB350, CB350RS और CB350C के अपडेटेड वेरिएंट्स और नए स्टाइलिंग ऑप्शंस बाजार में उतार दिए हैं।

होंडा की यह नई 350cc रेंज एक्स-शोरूम 1,95,200 रुपये से 2,04,700 रुपये की कीमत में उपलब्ध है। इन मोटरसाइकिलों को कंपनी के प्रीमियम होंडा बिगविंग डीलरशिप नेटवर्क के माध्यम से बेचा जाएगा। इस अपडेटेड लाइनअप को पहली बार जुलाई 2026 में होंडा के प्रोडक्ट शोकेस के दौरान पेश किया गया था। जिसे अब नई Honda CB500 के साथ आधिकारिक तौर पर बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया गया है। 
2026 Honda CB350, CB350RS, and CB350C Special Edition Launched Get New Styling and Colors
2026 Honda CB350 - फोटो : HMSI

2026 Honda CB350 की कीमत और वेरिएंट्स में क्या नया है?

माडर्न-क्लासिक लुक पसंद करने वाले राइडर्स के लिए CB350 को तीन अलग-अलग वेरिएंट्स में पेश किया गया है:
  • Standard (स्टैंडर्ड): 1,95,200 रुपये (एक्स-शोरूम)
  • DLX (डीलक्स): 1,97,900 रुपये (एक्स-शोरूम)
  • Chrome (क्रोम - टॉप वेरिएंट): 1,99,900 रुपये (एक्स-शोरूम)
डिजाइन में क्या खास है: इसमें राउंड हेडलैंप, गोल फ्यूल टैंक और बड़े पैमाने पर क्रोम फिनिशिंग वाला सिग्नेचर लुक बरकरार रखा गया है। नए मॉडल में अपडेटेड कलर कॉम्बिनेशन, प्रीमियम क्रोम-फिनिश्ड कंपोनेंट्स और आकर्षक ब्राउन कलर की सीट दी गई है।
2026 Honda CB350, CB350RS, and CB350C Special Edition Launched Get New Styling and Colors
Honda CB350RS - फोटो : HMSI

स्पोर्टी Honda CB350RS की कीमत और खासियतें क्या हैं?

350cc प्लेटफॉर्म पर ज्यादा स्पोर्टी और मॉडर्न लुक चाहने वाले युवाओं के लिए CB350RS को दो वेरिएंट्स में पेश किया गया है:
  • Standard (स्टैंडर्ड): 1,99,900 रुपये (एक्स-शोरूम)
  • DLX (डीलक्स): 2,02,500 रुपये (एक्स-शोरूम)
कैसा है डिजाइन: रेगुलर CB350 की तुलना में CB350RS में डार्क-थीम एलिमेंट, ब्लैक-आउट एग्जॉस्ट (साइलेंसर), फ्रंट फोर्क गेटर्स, कंट्रास्टिंग एक्सेंट्स और एक छोटा (Shorter) रियर सेक्शन दिया गया है, जो इसे काफी अग्रेसिव लुक देता है।
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2026 Honda CB350, CB350RS, and CB350C Special Edition Launched Get New Styling and Colors
Honda CB350C - फोटो : HMSI

Honda CB350C और इसके स्पेशल एडिशन में क्या खास मिलता है?

CB350C को ज्यादा पारंपरिक और विंटेज-स्टाइल मोटरसाइिकलों के शौकीनों के लिए तैयार किया गया है। यह तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है:
  • स्टैंडर्ड: 2,00,300 रुपये (एक्स-शोरूम)
  • DLX: 2,02,700 रुपये (एक्स-शोरूम)
  • स्पेशल एडिशन: 2,04,700 रुपये (एक्स-शोरूम)
डिजाइन कैसा है: इसमें बड़े मडगार्ड्स, फ्यूल टैंक पर नी-पैड्स, क्रोम एग्जॉस्ट और स्प्लिट स्टाइल ब्राउन सीट्स मिलती हैं। इसका टॉप-ऑफ-द-लाइन 'स्पेशल एडिशन' बेस वेरिएंट से 9,500 रुपये महंगा है।
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2026 Honda CB350, CB350RS, and CB350C Special Edition Launched Get New Styling and Colors
2026 Honda CB350C - फोटो : HMSI

इन मोटरसाइकिलों में कौन-सा इंजन और टेक फीचर्स मिलते हैं?

तीनों ही मोटरसाइकिलों में समान मैकेनिकल सेटअप और एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं:
  • इंजन और परफॉर्मेंस: तीनों बाइक्स में 348.6cc का एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 21.07 PS की पावर और 29.4 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है।
  • सुरक्षा और कनेक्टिविटी फीचर्स: पूरी रेंज में ऑल-एलईडी लाइटिंग, असिस्ट एंड स्लिपर क्लच, डुअल-चैनल एबीएस, दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक, होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC - ट्रैक्शन कंट्रोल) और नेविगेशन के लिए होंडा रोडसिंक स्मार्टफोन कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड रूप से उपलब्ध कराई गई है।
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