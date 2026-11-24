खाने पीने की सफेद चीजें शांत ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक होती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम के समय खाने पीने की सफेद चीजें जैसें- दूध, दही, चावल, नमक आदि को देना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय ऊर्जा के परिवर्तन का समय होता है। शाम को इन्हें घर से बाहर भेजने से घर की बरकत कम हो सकती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए ऐसे सामान का लेन-देन सुबह या दिन में ही करें तो अच्छा है।









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