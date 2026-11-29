Vastu Tips In Hindi: हिंदू धर्म में पूजा-पाठ से जुड़ी वस्तुओं को बेहद पवित्र और पूजनीय माना गया है। यही वजह है कि इनका इस्तेमाल करने के साथ-साथ इन्हें सही तरीके से रखना भी जरूरी होता है। वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कुछ पूजा सामग्री को सीधे जमीन पर रखना उचित नहीं माना जाता। मान्यता है कि धार्मिक वस्तुओं को स्वच्छ और उचित स्थान पर रखने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि किन धार्मिक वस्तुओं को जमीन पर रखने से बचना चाहिए और इन्हें रखने का सही तरीका क्या है।
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पूजा की वस्तुओं से जुड़े वास्तु टिप्स
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पूजा की सामग्री
पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री जैसे शंख, घंटी, दीपक, धूपदानी, पूजा की थाली और अन्य पूजन सामग्री को सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। इन्हें पूजा की चौकी, पट या किसी स्वच्छ ऊंचे स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। पूजा सामग्री को सम्मानपूर्वक रखने से पूजा स्थल की पवित्रता भी बनी रहती है।
शंख और घंटी
शंख और घंटी को भगवान की पूजा में विशेष महत्व दिया गया है। इन्हें जमीन पर रखने के बजाय पूजा स्थल में उचित स्थान पर रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार शंख को भगवान विष्णु और घंटी को देवपूजन से जोड़ा जाता है, इसलिए इनके प्रति सम्मान बनाए रखना आवश्यक माना गया है।
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पूजा की वस्तुओं से जुड़े वास्तु टिप्स
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शालिग्राम और शिवलिंग
शालिग्राम शिला और शिवलिंग को भी सीधे जमीन पर रखने से बचना चाहिए। इन्हें पूजा स्थल में उचित आसन या पात्र पर स्थापित करना चाहिए। विशेष रूप से शिवलिंग की पूजा करते समय उसके नीचे स्वच्छ पात्र या जलहरी का होना आवश्यक माना जाता है।
तुलसी दल और पूजा के फूल
तुलसी दल और भगवान को अर्पित किए जाने वाले फूलों को जमीन पर गिरा हुआ या बिखरा हुआ नहीं रखना चाहिए। इन्हें स्वच्छ पात्र में रखना चाहिए। पूजा के लिए लाए गए फूल और तुलसी को सम्मानपूर्वक रखने की परंपरा धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है।
कलश को रखें ऊंचे स्थान पर
पूजा में स्थापित कलश को सीधे जमीन पर रखने की बजाय उसके नीचे चौकी, लकड़ी का पट या अन्य स्वच्छ आसन रखना चाहिए। कलश को मंगल और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसकी स्थापना पूरे सम्मान के साथ की जाती है।
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पूजा की वस्तुओं से जुड़े वास्तु टिप्स
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धार्मिक ग्रंथ
गीता, रामायण, पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों को कभी भी सीधे फर्श पर नहीं रखना चाहिए। इन्हें स्वच्छ कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान या साफ अलमारी में ऊंचाई पर रखना उचित माना जाता है। ग्रंथों को सम्मान देने की परंपरा सनातन धर्म में विशेष महत्व रखती है।
पूजा की माला
रुद्राक्ष, तुलसी या मंत्र जाप की माला को भी जमीन पर रखने से बचना चाहिए। इन्हें स्वच्छ कपड़े या माला रखने वाले पात्र में सुरक्षित रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता में जाप की माला को साधना का माध्यम माना गया है, इसलिए इसकी पवित्रता बनाए रखना जरूरी है।
पूजा के आसन का रखें ध्यान
पूजा या मंत्र जाप के लिए इस्तेमाल होने वाले आसन को सीधे गंदे फर्श पर डालने के बजाय स्वच्छ स्थान पर बिछाना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा के लिए अलग आसन रखने से साधना में एकाग्रता और पवित्रता बनी रहती है।
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भगवान की मूर्तियां
देवी-देवताओं की मूर्तियों और चित्रों को जमीन पर रखना धार्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। पूजा घर में मूर्तियों के लिए चौकी या उचित आसन होना चाहिए। खंडित या पुरानी मूर्तियों को भी इधर-उधर जमीन पर रखने के बजाय धार्मिक विधि के अनुसार विसर्जित या मंदिर में समर्पित करना चाहिए।
दीपक और दीप पात्र
दीपक को भी सीधे फर्श पर रखने के बजाय पूजा की चौकी या दीप रखने के लिए निर्धारित स्थान पर रखना चाहिए। पूजा के दौरान दीपक को स्वच्छ स्थान पर रखना शुभ माना जाता है। दीपक को रखने का स्थान ऐसा हो जहां उसकी लौ सुरक्षित रहे और पूजा स्थल भी स्वच्छ बना रहे।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।