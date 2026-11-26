Vastu Tips For Office Table Plants: ऑफिस डेस्क को सुंदर और व्यवस्थित रखने के लिए लोग कई तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग काम के दौरान ताजगी और सुकून महसूस करने के लिए अपनी टेबल पर छोटे-छोटे पौधे भी रखते हैं। हालांकि, वास्तु शास्त्र में हर पौधे को ऑफिस डेस्क पर रखना शुभ नहीं माना गया है। मान्यता है कि कुछ पौधे कार्यस्थल पर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ा सकते हैं और करियर की तरक्की में बाधा बन सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार ऑफिस डेस्क पर किन पौधों को रखने से बचना चाहिए।

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वास्तु टिप्स:

कैक्टस के नुकीले कांटे नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। वास्तु के अनुसार, ऑफिस डेस्क पर कभी भी कैक्टस का पौधा नहीं रखना चाहिए। यह आपके कार्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल तनाव और दुर्भाग्य ला सकता है।एलोवेरा प्लांट मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। एलोवेरा के कांटेदार होने से वास्तु शास्त्र में इसके बहुत नुकसान भी हैं। वास्तु के अनुसार इसे ऑफिस डेस्क पर रखने से आपके कार्यक्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो सकता है।बांस का पौधा शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वास्तु के अनुसार, नुकीले किनारों वाले बांस के पौधों को रखने से सफलता में बाधा आ सकती हैं। साथ ही यह आपकी मानसिक शांति को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए इसे ऑफिस डेस्क पर न रखें।

तुलसी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा के साथ-साथ सुख-समृद्धि भी लाता है। वास्तु के अनुसार, ऑफिस डेस्क पर कभी भी तुलसी का पौधा नहीं रखना चाहिए। इसके रखरखाव पर काफी ध्यान दिया जाता है। ऐसे में ऑफिस में इसे रखने पर लापरवाही हो सकती है। इससे कार्य में बाधाएं व नकारात्मकता आ सकती है।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।