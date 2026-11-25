Vastu Tips For Gifts: अपनों को खास मौकों पर उपहार देना प्यार और अपनापन जाहिर करने का एक खूबसूरत तरीका है। शादी, जन्मदिन या किसी अन्य उत्सव पर लोग अपनी पसंद और भावनाओं के अनुसार एक-दूसरे को तोहफे देते हैं। हालांकि, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसी चीजें हैं, जिन्हें उपहार में देना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि ऐसे गिफ्ट घर में नकारात्मक ऊर्जा ला सकते हैं और रिश्तों में तनाव की वजह बन सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में, जिन्हें किसी को भी तोहफे में देने से बचना चाहिए।

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वास्तु के अनुसार, किसी को पर्स उपहार में देना शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि पर्स का संबंध धन और आर्थिक समृद्धि से होता है। ऐसे में इसे गिफ्ट करने से आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और रिश्तों में भी गलतफहमी पैदा हो सकती है। इसलिए अगर आप किसी को पर्स गिफ्ट करना भी चाहते हैं, तो उसमें एक सिक्का या नोट जरूर रख दें। मान्यता है कि इससे धन के निरंतर प्रवाह और बरकत का प्रतीकात्मक संदेश मिलता है।

परफ्यूम भले ही एक पसंदीदा और खूबसूरत गिफ्ट माना जाता हो, लेकिन वास्तु मान्यताओं के अनुसार इसे किसी को उपहार में देना शुभ नहीं माना जाता है। माना जाता है कि परफ्यूम की खुशबू की तरह रिश्तों की मिठास भी धीरे-धीरे कम हो सकती है। कुछ मान्यताओं में इसे आर्थिक परेशानियों और धन की कमी से भी जोड़कर देखा जाता है। इसलिए किसी को परफ्यूम गिफ्ट करने से पहले उसकी पसंद के साथ इन वास्तु मान्यताओं का भी ध्यान रखने की सलाह दी जाती है।

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काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए किसी को उपहार में काले रंग के कपड़े, घड़ी या जूते-चप्पल देने से बचने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस रंग की वस्तुएं गिफ्ट करने से रिश्तों में तनाव और आपसी दूरियां बढ़ सकती हैं। साथ ही, इससे घर के सकारात्मक माहौल पर भी बुरा प्रभाव पड़ने की मान्यता है।

मोती अपनी खूबसूरती और चमक के लिए काफी पसंद किए जाते हैं, लेकिन वास्तु और पारंपरिक मान्यताओं में इन्हें आंसुओं और भावनाओं से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि किसी को मोती उपहार में देने से उसके जीवन में उदासी, भावनात्मक परेशानियां या रिश्तों में तनाव आ सकता है। इसी वजह से कुछ मान्यताओं के अनुसार मोती को शुभ उपहार नहीं माना जाता, इसलिए किसी को मोती गिफ्ट न करें।







5. रुमाल

वास्तु के अनुसार, रुमाल को दुख और आंसुओं का प्रतीक माना जाता है। इसलिए किसी को रुमाल उपहार में देना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि ऐसा करने से रिश्तों में भावनात्मक तनाव, गलतफहमियां और आपसी दूरियां बढ़ सकती हैं। खासतौर पर करीबी रिश्तों में रुमाल गिफ्ट करने से बचने की सलाह दी जाती है, ताकि रिश्तों में प्यार, विश्वास और मिठास बनी रहे।







डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।