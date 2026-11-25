Bay Leaf Vastu Tips In Hindi: भारतीय संस्कृति में ज्योतिष और वास्तु शास्त्र का विशेष स्थान रहा है। मान्यता है कि घर में रखी कुछ सामान्य चीजें भी सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि से जुड़ी होती हैं। इन्हीं में से एक तेजपत्ता है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। हालांकि, वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी मान्यताओं में तेजपत्ते के कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं। कहा जाता है कि इन उपायों को अपनाने से घर में खुशहाली बनी रहती है और आर्थिक परेशानियों से राहत मिलने की कामना की जाती है। आइए जानते हैं तेजपत्ते से जुड़े कुछ आसान उपाय।