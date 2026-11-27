Old Clothes Mopping Vastu Tips In Hindi: घर की सफाई के लिए पुराने कपड़ों का दोबारा इस्तेमाल करना आम बात है। कई लोग फटी टी-शर्ट, पुराने तौलिये या बेकार कपड़ों से पोछा लगाते हैं। हालांकि, वास्तु शास्त्र में पोछा लगाने के लिए कपड़े के चुनाव से जुड़ी कुछ खास बातें बताई गई हैं। मान्यता है कि साफ-सफाई का असर घर के वातावरण और सकारात्मकता पर भी पड़ता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पोछा लगाने के लिए कौन-से कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए और किनसे परहेज करना चाहिए।

घर की सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले कपड़ों का चुनाव सोच-समझकर करना चाहिए। वास्तु के अनुसार, रोजाना पहने जाने वाले कपड़ों से पोछा लगाने से बचना चाहिए। ऐसे कपड़ों की जगह फर्श की सफाई के लिए अलग और साफ कपड़ा रखना बेहतर माना जाता है। इससे घर की स्वच्छता बनाए रखने के साथ सकारात्मक माहौल बनाए रखने पर भी ध्यान दिया जा सकता है।

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घर में रखे पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा खराब हो चुके कपड़ों को लंबे समय तक संभालकर रखना सही नहीं माना जाता। खासकर फटे, गंदे और बदबूदार कपड़ों को घर में रखने से बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार, ऐसे कपड़े नकारात्मकता का कारण बन सकते हैं। इसलिए समय-समय पर बेकार और खराब कपड़ों को घर से हटा देना बेहतर माना जाता है।

घर में साफ-सफाई बनाए रखने के लिए पोछे के कपड़े का सही चुनाव करना भी जरूरी है। इसके लिए अलग सूती कपड़ा या अच्छी क्वालिटी का मॉप इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे फर्श की सफाई आसानी से होती है और रोजाना पहने जाने वाले कपड़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। सफाई से जुड़ी चीजों को अलग और व्यवस्थित रखना अच्छा माना जाता है।



वास्तु:

अक्सर अलमारी में ऐसे कई कपड़े रखे रह जाते हैं, जिन्हें हम लंबे समय से इस्तेमाल नहीं करते। अगर ये कपड़े अच्छी स्थिति में हैं और पहनने लायक हैं, तो इन्हें फेंकने के बजाय जरूरतमंदों को दान करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दान करना पुण्य का कार्य माना जाता है। इसलिए कपड़े दान करते समय उनकी साफ-सफाई और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखना चाहिए।घर में पोछा लगाने के बाद उसकी सफाई पर भी ध्यान देना जरूरी है। इस्तेमाल किए गए पोछे को बिना धोए या सुखाए किसी कोने में छोड़ना सही नहीं है। इससे कपड़े में नमी बनी रहती है, जिससे बदबू और बैक्टीरिया पनपने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए हर बार पोछा लगाने के बाद उसे अच्छी तरह धोकर धूप या हवादार जगह पर सुखाएं और फिर साफ स्थान पर रखें।घर की सफाई करते समय अक्सर हम फर्श पर पोछा लगाने तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि कई ऐसी जगहें होती हैं, जहां धूल और गंदगी जमा हो जाती है। दरवाजों के पीछे, फर्नीचर के नीचे और घर के कोनों की नियमित सफाई करना भी जरूरी है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के हर हिस्से को साफ और व्यवस्थित रखने से सकारात्मक माहौल बनाए रखने में मदद मिलती है।

घर में साफ-सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान को सही तरीके से रखना भी जरूरी है। झाड़ू, पोछा और अन्य सफाई से जुड़ी चीजों को इधर-उधर छोड़ने के बजाय इनके लिए एक अलग स्थान तय करना चाहिए। इस्तेमाल के बाद इन्हें अच्छी तरह साफ करके व्यवस्थित तरीके से रखें। इससे घर साफ-सुथरा रहता है और सफाई का सामान भी लंबे समय तक खराब नहीं होता।









डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): ये लेख लोक मान्यताओं पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।