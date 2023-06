Vastu Upay: बेडरूम और किचन में की गई ये गलतियां बना देंगी कंगाल, घर में बढ़ेगा कलेश

Vastu Tips for Bedroom and Kitchen

1 of 8

Vastu Tips for Bedroom and Kitchen in hindi : हर व्यक्ति के अंदर अच्छी और बुरी आदतें होती हैं लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जानें अनजाने में हमें वो आदतें हमें नुकसान पहुँचती है। अनजाने में हम गलतियां तो करते हैं लेकिन वास्तु के अनुसार ये गलतियां हमें आर्थिक रूप से कमजोर बना देती हैं। इतना ही नहीं इन गलतियों की वजह से घर में कलह भी बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में इन छोटी-छोटी बातों का विशेष महत्व बताया गया है। वास्तु शास्त्र में कई ऐसी आदतें बताई गई हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं दोहराना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेडरूम और किचन दोनों ही घर के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। ऐसे में किचन और बेडरूम से जुड़ी गलतियां आपको कंगाल बना सकती है। इतना ही नहीं रिश्तों में भी मनमुटाव हो जाता है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियां जिन्हें करने से बचना चाहिए।