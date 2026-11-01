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साप्ताहिक टैरो राशिफल: मेष, कर्क और मकर राशि वालों के लिए अहम रहेगा सप्ताह, कामकाज में आएंगी नई चुनौतियां

Mon, 02 Nov 2026 02:00 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 02 Nov 2026 02:00 AM IST
सार

2 से 8 नवंबर 2026 का सप्ताह मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? टैरो कार्ड के अनुसार, किसी को करियर में सफलता मिल सकती है, तो किसी के प्रेम और आर्थिक जीवन में नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जानें इस सप्ताह का टैरो राशिफल और अपना भविष्यफल।

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Weekly Tarot Horoscope Tarot Card Rashifal 2-8 November Predictions for Aries to Pisces All Zodiac Signs
साप्ताहिक टैरो राशिफल - फोटो : amar ujala

Saptahik Tarot Rashifal: 2 से 8 नवंबर 2026 का सप्ताह मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के जातकों के लिए कई तरह के बदलाव और नए अनुभव लेकर आ सकता है। टैरो कार्ड के संकेतों के अनुसार, इस सप्ताह कुछ राशियों को करियर और कारोबार में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं, तो कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत होगी। नौकरीपेशा जातकों को अपनी मेहनत और योग्यता दिखाने का मौका मिल सकता है। वहीं, कारोबार से जुड़े लोगों के लिए नई योजनाओं पर काम करने और भविष्य की रणनीति बनाने का समय रह सकता है। टैरो कार्ड भविष्य की संभावनाओं और परिस्थितियों को समझने का एक माध्यम माने जाते हैं। इनके संकेत आपको अपने फैसलों पर विचार करने और आने वाले समय के लिए बेहतर तैयारी करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं टैरो कार्ड के अनुसार 2 से 8 नवंबर 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल और इस सप्ताह मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों के लिए करियर, कारोबार, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन के मामले में क्या खास रहने वाला है।
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मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

  • इस सप्ताह काम का दबाव बढ़ सकता है। नौकरी में एक साथ कई जिम्मेदारियां मिलने से आप थकान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में हर काम अकेले करने के बजाय प्राथमिकता के आधार पर काम निपटाएं और जरूरत पड़ने पर सहकर्मियों की मदद लें।
  • किसी सहकर्मी की बात आपको बुरी लग सकती है। हालांकि, गुस्से में जवाब देने के बजाय शांत रहकर अपनी बात स्पष्ट करें। इससे बेवजह का विवाद बढ़ने से बच सकता है।
  • व्यापार से जुड़े जातकों को उन योजनाओं और कामों की समीक्षा करनी चाहिए जिनमें मेहनत अधिक हो रही है, लेकिन अपेक्षित नतीजे नहीं मिल रहे हैं। काम करने के तरीके में जरूरी बदलाव करने का समय है।
  • पार्टनर की किसी छोटी बात को लेकर नाराजगी बढ़ाने से बचें। उनका व्यवहार आपकी उम्मीदों के मुताबिक न हो, तो तुरंत कोई नकारात्मक धारणा बनाने के बजाय उनकी बात समझने की कोशिश करें।
  • किसी का संदेश या बातचीत आपके मन में नई उम्मीद जगा सकती है। हालांकि, शुरुआती संकेतों को रिश्ते की शुरुआत मान लेने की जल्दबाजी न करें।
  • दूसरों को खुश करने या सामाजिक दबाव में आकर अनावश्यक खर्च करने से बचें। अपनी जरूरतों और जरूरी कामों को प्राथमिकता दें।

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Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल  

  • इस सप्ताह किसी नए विचार या योजना पर काम शुरू करने का मौका मिल सकता है। नौकरी बदलने, नई जिम्मेदारी लेने या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आगे बढ़ने की दिशा में कदम उठा सकते हैं।
  •  व्यापार में पुराने तरीके से हटकर कुछ नया करने का विचार आ सकता है। हालांकि, केवल उत्साह के आधार पर फैसला न लें। योजना की तैयारी और उससे जुड़े जरूरी पहलुओं को पहले समझ लें।
  •  पैसों के मामले में व्यावहारिक रवैया अपनाना फायदेमंद रहेगा। बजट बनाकर चलें और भविष्य की जरूरतों के लिए बचत पर ध्यान दें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी आपके काम आ सकती है।
  •  पार्टनर से हर बात का तुरंत जवाब या नतीजा पाने की अपेक्षा न रखें। एक-दूसरे के साथ समय बिताएं और भावनाओं को समझने की कोशिश करें।
  •  किसी नए व्यक्ति से बातचीत शुरू हो सकती है। हालांकि, रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त समय दें और जल्दबाजी न करें।
  • लगातार काम करने से थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में आराम के लिए समय निकालना जरूरी होगा।

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Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल

  • इस सप्ताह कामकाज से जुड़ी योजनाओं में देरी हो सकती है। किसी प्रोजेक्ट की मंजूरी या जरूरी जवाब मिलने का इंतजार लंबा खिंच सकता है। ऐसे में एक ही विकल्प पर निर्भर रहने के बजाय दूसरे रास्तों पर भी विचार करें।
  • किसी सहयोगी या कारोबारी साझेदार से बातचीत करने पर नई संभावना सामने आ सकती है। सप्ताह के दौरान कोई जरूरी संदेश, फोन या बैठक आपके काम को आगे बढ़ाने में मदद कर सकती है।
  • रिश्तों में चल रही गलतफहमी दूर करने के लिए आपको पहल करनी पड़ सकती है। पार्टनर से बातचीत कम हो गई है, तो शिकायत करने के बजाय अपनी भावनाएं उनके सामने रखें।
  • किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बातचीत आगे बढ़ सकती है जिसके विचार आपसे मिलते-जुलते हों। हालांकि, केवल शुरुआती आकर्षण के आधार पर रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला न करें।
  • साझेदारी में काम करने या किसी के साथ मिलकर निवेश की योजना बना रहे हैं, तो सभी शर्तों और जिम्मेदारियों को पहले स्पष्ट कर लें।
  • किसी काम में देरी होने पर निराश होने के बजाय सही लोगों से संपर्क बनाए रखें। बातचीत से समाधान निकलने की संभावना रहेगी।

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Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल

  • इस सप्ताह कामकाज की रफ्तार धीमी रह सकती है। कोई प्रोजेक्ट बार-बार अटक रहा है या आपकी मेहनत को तुरंत पहचान नहीं मिल रही है, तो अपने काम करने के तरीके पर दोबारा विचार करें।
  • काम की प्राथमिकताएं: केवल व्यस्त रहने के बजाय उन कार्यों पर ध्यान दें जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। जरूरी कामों को पहले पूरा करने की कोशिश करें।
  • व्यापार में कोई नया फैसला लेने से पहले मौजूदा परिस्थितियों का सही आकलन करें। जल्दबाजी में कदम उठाने के बजाय योजनाओं के हर पहलू को समझना बेहतर रहेगा।
  • प्रेम और पारिवारिक जीवन: किसी के व्यवहार को लेकर मन में संदेह पैदा हो सकता है। बिना किसी ठोस वजह के नकारात्मक निष्कर्ष निकालने से बचें। पार्टनर या परिवार के सदस्य से शांति से बात करें।
  • जल्दी पैसा कमाने के लालच में किसी अनिश्चित योजना पर भरोसा न करें। खर्च बढ़ने पर परेशान होने के बजाय अपने बजट को नए सिरे से व्यवस्थित करें।
  • दूसरों की उपलब्धियों से अपनी तुलना करने के बजाय अपनी अब तक की प्रगति पर ध्यान दें। हर व्यक्ति की सफलता का समय अलग होता है।

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