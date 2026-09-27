साप्ताहिक टैरो राशिफल: सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों के जीवन में आएंगे बदलाव, जानें साप्ताहिक टैरो राशिफल

1 of 13 साप्ताहिक टैरो राशिफल - फोटो : amar ujala







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Weekly Tarot Horoscope 28 September to 4 October 2026: टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए आने वाले समय को लेकर अलग-अलग तरह के संकेतों की व्याख्या की जाती है। 28 सितंबर से 4 अक्तूबर 2026 तक का सप्ताह भी मेष से मीन राशि तक के जातकों के लिए कई तरह के संकेत लेकर आ सकता है। किसी के लिए काम और करियर से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं, तो किसी को आर्थिक फैसलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। इस सप्ताह रिश्तों और निजी जीवन के मामले में भी ग्रहणशीलता और समझदारी महत्वपूर्ण रह सकती है। कुछ राशियों को पुराने मामलों से आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, जबकि कुछ जातकों के सामने नई जिम्मेदारियां या बदलाव आ सकते हैं। टैरो कार्ड्स के संकेतों को सामान्य मार्गदर्शन के तौर पर लेते हुए जानें कि 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक मेष से मीन राशि वालों के लिए करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन कैसा रह सकता है।

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मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रह सकती है। आपके किसी पुराने प्रयास को पहचान मिल सकती है या कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता की सराहना हो सकती है। हालांकि, हर मेहनत का नतीजा तुरंत मिले, यह जरूरी नहीं है। कुछ योजनाओं को पूरा होने में थोड़ा और समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना बेहतर होगा। सप्ताह के दूसरे हिस्से में रिश्तों से जुड़े मामले ध्यान खींच सकते हैं। किसी करीबी के साथ उम्मीदों को लेकर अंतर सामने आ सकता है। ऐसी स्थिति में जल्द निष्कर्ष निकालने के बजाय खुलकर बातचीत करना बेहतर रहेगा।

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वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़े आत्म-संदेह के साथ हो सकती है। किसी काम में अपेक्षित परिणाम न मिलने या दूसरों से तुलना करने के कारण आपका उत्साह प्रभावित हो सकता है। ऐसे में नौकरी, धन या रिश्तों से जुड़ी चीजों को लेकर आप ज्यादा सतर्क रहेंगे। इस बीच अतीत से जुड़ी कोई याद आपको नई दृष्टि दे सकती है। पुराने मित्र, परिवार की कोई घटना या बीते समय का अनुभव याद आ सकता है। प्रेम संबंधों में भी पुरानी बातों का प्रभाव महसूस हो सकता है, लेकिन वर्तमान रिश्ते को केवल बीते अनुभवों के आधार पर देखना जरूरी नहीं है।

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मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल

मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह किसी काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहेंगे। नौकरी, प्रोजेक्ट या निजी जीवन से जुड़े किसी मामले में तुरंत जवाब पाने की इच्छा रह सकती है। हालांकि परिस्थितियां आपकी गति के मुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगी। किसी योजना में देरी या दूसरे व्यक्ति से जुड़ी वजह के कारण आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इस देरी को असफलता मानने की जरूरत नहीं है। करियर से जुड़ा कोई अवसर अगर अपेक्षा के मुताबिक जल्दी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो तैयारी जारी रखें। संभव है कि सही समय आने पर वही अवसर बेहतर तरीके से सामने आए।

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