फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Tarot ›   Weekly Tarot Horoscope Tarot Card Rashifal 28 Sep-04 October Predictions for Aries to Pisces All Zodiac Signs

साप्ताहिक टैरो राशिफल: सिंह, वृश्चिक और मीन राशि वालों के जीवन में आएंगे बदलाव, जानें साप्ताहिक टैरो राशिफल

Sun, 27 Sep 2026 05:28 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 27 Sep 2026 05:28 PM IST
सार

Weekly Tarot Horoscope 28 September to 4 October 2026: टैरो कार्ड्स के अनुसार 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक का सप्ताह मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आ सकता है। जानें करियर, धन, प्रेम और निजी जीवन के लिहाज से आपका सप्ताह कैसा रहेगा।

विज्ञापन
Weekly Tarot Horoscope Tarot Card Rashifal 28 Sep-04 October Predictions for Aries to Pisces All Zodiac Signs
साप्ताहिक टैरो राशिफल - फोटो : amar ujala

Weekly Tarot Horoscope 28 September to 4 October 2026: टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए आने वाले समय को लेकर अलग-अलग तरह के संकेतों की व्याख्या की जाती है। 28 सितंबर से 4 अक्तूबर 2026 तक का सप्ताह भी मेष से मीन राशि तक के जातकों के लिए कई तरह के संकेत लेकर आ सकता है। किसी के लिए काम और करियर से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के अवसर बन सकते हैं, तो किसी को आर्थिक फैसलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। इस सप्ताह रिश्तों और निजी जीवन के मामले में भी ग्रहणशीलता और समझदारी महत्वपूर्ण रह सकती है। कुछ राशियों को पुराने मामलों से आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, जबकि कुछ जातकों के सामने नई जिम्मेदारियां या बदलाव आ सकते हैं। टैरो कार्ड्स के संकेतों को सामान्य मार्गदर्शन के तौर पर लेते हुए जानें कि 28 सितंबर से 4 अक्तूबर तक मेष से मीन राशि वालों के लिए करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन कैसा रह सकता है।

Weekly Tarot Horoscope Tarot Card Rashifal 28 Sep-04 October Predictions for Aries to Pisces All Zodiac Signs
Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल
मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत आत्मविश्वास बढ़ाने वाली रह सकती है। आपके किसी पुराने प्रयास को पहचान मिल सकती है या कार्यक्षेत्र में आपकी क्षमता की सराहना हो सकती है। हालांकि, हर मेहनत का नतीजा तुरंत मिले, यह जरूरी नहीं है। कुछ योजनाओं को पूरा होने में थोड़ा और समय लग सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना बेहतर होगा। सप्ताह के दूसरे हिस्से में रिश्तों से जुड़े मामले ध्यान खींच सकते हैं। किसी करीबी के साथ उम्मीदों को लेकर अंतर सामने आ सकता है। ऐसी स्थिति में जल्द निष्कर्ष निकालने के बजाय खुलकर बातचीत करना बेहतर रहेगा।

Weekly Tarot Horoscope Tarot Card Rashifal 28 Sep-04 October Predictions for Aries to Pisces All Zodiac Signs
Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल
वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़े आत्म-संदेह के साथ हो सकती है। किसी काम में अपेक्षित परिणाम न मिलने या दूसरों से तुलना करने के कारण आपका उत्साह प्रभावित हो सकता है। ऐसे में नौकरी, धन या रिश्तों से जुड़ी चीजों को लेकर आप ज्यादा सतर्क रहेंगे। इस बीच अतीत से जुड़ी कोई याद आपको नई दृष्टि दे सकती है। पुराने मित्र, परिवार की कोई घटना या बीते समय का अनुभव याद आ सकता है। प्रेम संबंधों में भी पुरानी बातों का प्रभाव महसूस हो सकता है, लेकिन वर्तमान रिश्ते को केवल बीते अनुभवों के आधार पर देखना जरूरी नहीं है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Weekly Tarot Horoscope Tarot Card Rashifal 28 Sep-04 October Predictions for Aries to Pisces All Zodiac Signs
Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल
मिथुन राशि के जातक इस सप्ताह किसी काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहेंगे। नौकरी, प्रोजेक्ट या निजी जीवन से जुड़े किसी मामले में तुरंत जवाब पाने की इच्छा रह सकती है। हालांकि परिस्थितियां आपकी गति के मुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगी। किसी योजना में देरी या दूसरे व्यक्ति से जुड़ी वजह के कारण आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इस देरी को असफलता मानने की जरूरत नहीं है। करियर से जुड़ा कोई अवसर अगर अपेक्षा के मुताबिक जल्दी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो तैयारी जारी रखें। संभव है कि सही समय आने पर वही अवसर बेहतर तरीके से सामने आए।

विज्ञापन
Weekly Tarot Horoscope Tarot Card Rashifal 28 Sep-04 October Predictions for Aries to Pisces All Zodiac Signs
Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल
कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत किसी गलतफहमी या अधूरी जानकारी के कारण उलझन भरी हो सकती है। बातचीत में कही गई बात का गलत अर्थ निकल सकता है या किसी फैसले के पीछे की वजह तुरंत स्पष्ट न हो। ऐसी स्थिति में अनुमान लगाने के बजाय तथ्य स्पष्ट होने का इंतजार करें। सप्ताह आगे बढ़ने पर तस्वीर साफ हो सकती है। कोई रुका हुआ काम पूरा होने, पुरानी जिम्मेदारी समाप्त होने या लंबे समय से चले आ रहे किसी निजी विषय के बंद होने के संकेत हैं। किसी पुराने अध्याय का खत्म होना आगे बढ़ने के लिए नई जगह बना सकता है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily rashifal, tarot readings, horoscope matching, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed