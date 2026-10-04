साप्ताहिक टैरो राशिफल: सिंह, कन्या और मकर वालों के करियर में बनेंगे नए रास्ते, टैरो कार्ड दे रहे खास संकेत

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साप्ताहिक टैरो राशिफल 5 से 11 अक्तूबर 2026: नया सप्ताह कई राशियों के लिए पुराने मामलों को समझने और आगे की दिशा तय करने का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड्स के अनुसार कहीं करियर में नए अवसर सामने आ सकते हैं, तो कहीं रिश्तों से जुड़े सवालों का जवाब मिल सकता है। आर्थिक मामलों में भी जल्दबाजी से बचकर व्यावहारिक फैसले लेने की सलाह है। आइए जानते हैं मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह।

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मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल

मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत सामाजिक मेलजोल और करीबी लोगों के साथ बातचीत से हो सकती है। किसी पुराने मतभेद या असहमति के फिर सामने आने की संभावना है, इसलिए छोटी बात को विवाद में बदलने से बचें। कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी से विचार अलग हो सकते हैं, जबकि प्रेम संबंधों में सामने वाले की बात समझने के बाद ही प्रतिक्रिया देना बेहतर रहेगा। सप्ताह के दूसरे हिस्से में अचानक कोई बदलाव या नया अवसर सामने आ सकता है। रुके हुए काम में गति आने की उम्मीद है। करियर या आर्थिक मामले में तुरंत निष्कर्ष निकालने के बजाय कुछ समय परिस्थितियों को समझने में लगाएं।

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वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

वृषभ राशि के जातकों का ध्यान इस सप्ताह किसी पुराने रिश्ते, अनुभव या पारिवारिक विषय की ओर जा सकता है। बीती हुई कोई बात आपको किसी पुराने फैसले पर नए तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करेगी। इसके बाद किसी संदेश, बातचीत या जरूरी निर्णय से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। करियर में तेजी से फैसला लेने की स्थिति बन सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत में स्थिर और लंबे समय के लिए उपयोगी विकल्प को प्राथमिकता देना फायदेमंद रहेगा। प्रेम जीवन में केवल भावनाओं या आकर्षण के बजाय भरोसे और स्थिरता को महत्व दें। धन के मामले में भी सोच-समझकर आगे बढ़ना बेहतर होगा।

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मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल

मिथुन राशि वालों को सप्ताह की शुरुआत में किसी काम या रिश्ते को लेकर असमंजस महसूस हो सकता है। मन में किसी चीज को लेकर उत्साह कम रहेगा, लेकिन अचानक कोई बातचीत, संदेश या भावनात्मक पहल आपका नजरिया बदल सकती है। प्रेम जीवन में सामने वाले की ओर से मिला कोई संकेत महत्वपूर्ण हो सकता है। करियर में भी कोई ऐसा विकल्प सामने आ सकता है जिसे आपने पहले नजरअंदाज किया था। हालांकि सप्ताह के अंत में जल्दबाजी करने के बजाय थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा। आर्थिक मामलों में पूरी जानकारी हासिल किए बिना कोई बड़ा फैसला न लें।

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