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साप्ताहिक टैरो राशिफल: कर्क-मकर राशि वालों को लेना पड़ सकता है बड़ा फैसला, पढ़ें साप्ताहिक टैरो राशिफल

Sun, 20 Sep 2026 11:56 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 20 Sep 2026 11:56 PM IST
सार

21 से 27 सितंबर 2026 का सप्ताह सभी 12 राशियों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आ रहा है। करियर, नौकरी और परिवार से जुड़े मामलों में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह टैरो कार्ड्स मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं।

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Weekly Tarot Horoscope Tarot Card Rashifal 21-27 Sep Predictions for Aries to Pisces All Zodiac Signs
साप्ताहिक टैरो राशिफल - फोटो : अमर उजाला

Saptahik Tarot Rashifal: 21 से 27 सितंबर 2026 का सप्ताह टैरो कार्ड्स के संकेतों के लिहाज से कई बदलाव और नए अनुभव लेकर आ सकता है। इस दौरान करियर, नौकरी, आर्थिक स्थिति, प्रेम-संबंध, परिवार और निजी फैसलों से जुड़े मामलों में परिस्थितियां नई दिशा ले सकती हैं। कुछ राशियों के सामने आगे बढ़ने का नया अवसर आ सकता है, तो कुछ को किसी पुराने मुद्दे या जिम्मेदारी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत महसूस होगी।सप्ताह की शुरुआत में जहां उलझनें और जिम्मेदारियां ध्यान खींच सकती हैं, वहीं समय बीतने के साथ चीजों को लेकर स्पष्टता बढ़ सकती है। टैरो के संकेत आपको यह समझने में मदद कर सकते हैं कि किन मामलों में धैर्य रखना बेहतर रहेगा, कहां अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए और किन परिस्थितियों से थोड़ा फासला बनाना जरूरी हो सकता है। आइए जानते हैं 21 से 27 सितंबर 2026 तक मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक टैरो राशिफल क्या संकेत दे रहा है और इस सप्ताह करियर, धन, रिश्तों, परिवार और व्यक्तिगत फैसलों से जुड़े कौन-से महत्वपूर्ण संदेश सामने आ रहे हैं।

Weekly Tarot Horoscope Tarot Card Rashifal 21-27 Sep Predictions for Aries to Pisces All Zodiac Signs
Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल
मेष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी शांत और आत्ममंथन वाली हो सकती है। ऑफिस की राजनीति, दूसरों की राय या बार-बार होने वाली बहसें आपको मानसिक रूप से थका सकती हैं। ऐसे में कुछ समय अकेले रहकर अपने विचारों को समझने की इच्छा होगी। यह दूरी किसी से नाराज होकर नहीं, बल्कि खुद को मानसिक रूप से व्यवस्थित करने के लिए होगी। जब आसपास का शोर कम होगा, तब आपको यह समझने में आसानी होगी कि असल तनाव किस बात को लेकर है। सप्ताह के मध्य में आपकी अंदरूनी आवाज पहले से ज्यादा स्पष्ट महसूस हो सकती है। कोई व्यक्ति कुछ और कहे, लेकिन आपका मन परिस्थिति को अलग तरह से महसूस करे, तो उस संकेत पर ध्यान देना उपयोगी रहेगा। हालांकि, केवल अंदाजे के आधार पर फैसला लेने से बचें। इस सप्ताह हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं है। परिस्थितियों को ध्यान से समझना और सही समय पर प्रतिक्रिया देना आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण रहेगा।

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Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल
वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह कोई पुराना अवसर दोबारा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। यह नौकरी, किसी प्रोजेक्ट या निजी जीवन से जुड़ा विचार हो सकता है, जिसे आपने पहले ज्यादा महत्व नहीं दिया था। अब उसमें फिर से संभावना नजर आ सकती है। हालांकि, उत्साह बढ़ने के साथ उसकी धीमी रफ्तार आपको परेशान कर सकती है। जवाब मिलने में देरी या किसी योजना का तय समय पर आगे न बढ़ना अधीरता पैदा कर सकता है। सप्ताह के आखिर तक स्थिति बदलती नजर आएगी और आप केवल इंतजार करने के बजाय खुद कदम उठाने के लिए तैयार होंगे। किसी पुराने संपर्क से बात करना, प्रस्ताव पर दोबारा फॉलो-अप करना या अपने काम को अलग तरीके से सामने रखना आपके लिए उपयोगी हो सकता है। अवसर खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसे आगे बढ़ाने के लिए आपकी सक्रियता जरूरी हो सकती है

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Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल
मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत किसी उपलब्धि या पहचान के साथ हो सकती है। आपके काम की सराहना हो सकती है या कोई ऐसा प्रयास सामने आ सकता है जिसकी दूसरों ने भी तारीफ की हो। इसके बावजूद आगे की दिशा को लेकर थोड़ी रुकावट महसूस होगी। नए प्रोजेक्ट या योजना को लेकर उत्साह तो रहेगा, लेकिन शुरुआत उम्मीद के मुताबिक तेजी से नहीं हो पाएगी। इस ठहराव का कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं होंगी। आपके मन में भी कोई पुराना मामला अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन विचार बार-बार उसी स्थिति की तरफ लौट सकते हैं। ऐसे में खुद से यह समझना जरूरी होगा कि आपको वास्तव में नई शुरुआत चाहिए या सिर्फ पुरानी परिस्थिति से बाहर निकलना है।

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Tarot Card Rashifal - फोटो : amar ujala

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल
कर्क राशि के लिए यह सप्ताह भविष्य को लेकर सकारात्मक सोच पैदा कर सकता है। करियर, नौकरी, यात्रा या निजी जीवन से जुड़ी कोई योजना अब पहले की तुलना में अधिक संभव लग सकती है। जिस विचार को अब तक सिर्फ इच्छा माना जा रहा था, उसके लिए आप व्यावहारिक कदमों के बारे में सोच सकते हैं। इससे मन में यह भरोसा बढ़ेगा कि वर्तमान परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली। हालांकि, आगे बढ़ने से पहले किसी अधूरे मुद्दे को स्पष्ट करना जरूरी होगा। कार्यस्थल की गलतफहमी, रिश्ते की नाराजगी या किसी फैसले से जुड़ी अधूरी जानकारी सामने आ सकती है। इसे दबाने की बजाय स्वीकार करना बेहतर रहेगा। इस सप्ताह आपकी उम्मीद तभी मजबूत होगी जब वह वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी।

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