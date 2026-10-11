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साप्ताहिक टैरो राशिफल: मेष राशि को मिल सकता है खास सबक, मिथुन और सिंह के लिए खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Mon, 12 Oct 2026 12:24 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Mon, 12 Oct 2026 12:24 AM IST
सार

साप्ताहिक टैरो राशिफल 12 से 18 अक्तूबर 2026 के अनुसार, नया सप्ताह मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है? जानें टैरो कार्ड के जरिए करियर, धन, प्रेम और पारिवारिक जीवन से जुड़ी भविष्यवाणियां।

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Weekly Tarot Horoscope Tarot Card Rashifal 12-18 October Predictions for Aries to Pisces All Zodiac Signs
साप्ताहिक टैरो राशिफल - फोटो : amar ujala

Tarot Reading for All Zodiac Signs: साप्ताहिक टैरो राशिफल 12 से 18 अक्तूबर 2026: नया सप्ताह अपने साथ कई नए अवसर, बदलाव और चुनौतियां लेकर आ रहा है। टैरो कार्ड के संकेतों के आधार पर यह सप्ताह किसी के लिए करियर में आगे बढ़ने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने का मौका दे सकता है, तो किसी को प्रेम संबंधों, पारिवारिक जीवन और महत्वपूर्ण फैसलों में सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए टैरो कार्ड अलग-अलग संकेत दे रहे हैं। कुछ राशियों को रुके हुए कामों में गति मिलने की उम्मीद है, जबकि कुछ लोगों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 12 से 18 अक्तूबर के बीच आपकी लव लाइफ, नौकरी, कारोबार, धन और पारिवारिक जीवन कैसा रह सकता है, तो पढ़ें इस सप्ताह का साप्ताहिक टैरो राशिफल और जानें अपनी राशि के लिए टैरो कार्ड की खास भविष्यवाणी।

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Weekly Tarot Horoscope Tarot Card Rashifal 12-18 October Predictions for Aries to Pisces All Zodiac Signs
साप्ताहिक टैरो राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष साप्ताहिक टैरो राशिफल
मेष राशि वालों, 12 से 18 अक्तूबर का सप्ताह आपको अपने पिछले प्रयासों और उनसे मिले परिणामों पर विचार करने का मौका दे सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि जिस काम में आपने समय और ऊर्जा लगाए, उससे अपेक्षित लाभ नहीं मिला। कार्यक्षेत्र में किसी चर्चा या फैसले को लेकर असहमति भी हो सकती है। ऐसे में किसी की बात को तुरंत गलत मानने के बजाय पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करें। सप्ताह के दौरान किसी रिश्ते या करीबी व्यक्ति के व्यवहार से मन खिन्न हो सकता है। यह परेशानी प्रेम जीवन, दोस्ती या कामकाज से जुड़ी हो सकती है। हालांकि, यह अनुभव आपको अपनी उम्मीदों और वास्तविकता के बीच अंतर समझने में मदद कर सकता है। किसी ऐसी परिस्थिति को स्वीकार करना आसान होगा, जिसे आप लंबे समय से बदलने की कोशिश कर रहे थे।

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साप्ताहिक टैरो राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ साप्ताहिक टैरो राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह योजनाओं की धीमी रफ्तार के कारण थोड़ा असहज रह सकता है। आप किसी काम को आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन परिस्थितियां या दूसरों का सहयोग अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलेगा। करियर में मेहनत और परिणाम के बीच अंतर महसूस होने से मन में सवाल उठ सकते हैं। ऐसे समय में अकेले बैठकर हर समस्या का हल निकालने के बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लेना उपयोगी हो सकता है।

आर्थिक मामलों और निजी रिश्तों में निष्पक्षता का मुद्दा सामने आ सकता है। आपको लग सकता है कि किसी मामले में आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है या दूसरे व्यक्ति का रवैया उचित नहीं है। पुरानी गलतियों को लेकर खुद को परेशान करने के बजाय मौजूदा तथ्यों पर ध्यान दें। यदि कोई योजना आपके लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रही है, तो उसमें बदलाव करने से पीछे न हटें।
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साप्ताहिक टैरो राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन साप्ताहिक टैरो राशिफल

मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह रिश्तों में मधुरता और आपसी समझ बढ़ाने वाला हो सकता है। किसी करीबी के साथ बातचीत के जरिए पुरानी गलतफहमियां दूर करने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव गहरा हो सकता है। यदि आप किसी के व्यवहार या इरादों को लेकर असमंजस में थे, तो इस सप्ताह कुछ बातें अधिक स्पष्ट हो सकती हैं। दोस्ती और कामकाजी साझेदारी में भी सहयोग मिलने की संभावना है। सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपके भीतर कुछ नया करने का उत्साह बढ़ेगा। कोई प्रस्ताव, मुलाकात या यात्रा की योजना तेजी से आगे बढ़ सकती है। कार्यक्षेत्र में भी आप पहल करने के लिए तैयार रहेंगे। हालांकि, जोश में आकर अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां लेने या ऐसे वादे करने से बचें जिन्हें पूरा करना कठिन हो।
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साप्ताहिक टैरो राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क साप्ताहिक टैरो राशिफल

कर्क राशि वालों को इस सप्ताह निजी जीवन और कामकाज के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पड़ सकती है। शुरुआत में कुछ मामलों में सुधार महसूस होगा, लेकिन किसी फैसले के परिणाम को लेकर मन में संदेह बना रह सकता है। आप किसी अवसर को अपनाना चाहेंगे, फिर भी असफलता की आशंका आपको कदम बढ़ाने से रोक सकती है। कार्यक्षेत्र में हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार ढलना बेहतर रहेगा। धन और बचत से जुड़े मामलों में आपका ध्यान अधिक रहेगा। खर्चों को नियंत्रित करना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य की चिंता में जरूरत से ज्यादा परेशान होना ठीक नहीं होगा। निजी रिश्तों में भी मन की बात कहने से बचने पर गलतफहमी बढ़ सकती है। अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने और दूसरों पर भरोसा करने की कोशिश करें।
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