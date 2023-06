Shukra Gochar: जुलाई में शुक्र ग्रह करेंगे सिंह राशि में प्रवेश, इन राशि के जातकों के प्रेम संबंध होंगे मजबूत

Shukra Gochar impact on love and relationship of these zodiac signs: जुलाई के महीने में भी कई सारे ग्रह नक्षत्रों का गोचर होगा। उन्हीं में से शुक्र ग्रह भी प्रमुख है। शुक्र ग्रह सिंह राशि में 7 जुलाई 2023 को प्रातः 3:59 बजे प्रवेश करेंगे। 23 जुलाई को प्रातः 6:01 बजे सिंह राशि में शुक्र ग्रह वक्री गति में होंगे और 7 अगस्त 2023 को रात्रि 11:32 बजे वक्री चाल में कर्क राशि में वापस गोचर करेंगे। वहीं कर्क राशि में शुक्र 4 सितंबर 2023 को प्रात: 6:17 बजे वक्री से मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद पुनः 2 अक्टूबर 2023 को रात्रि 12: 45 पर सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र को वैभव, धन, विलासिता, भौतिक सुख और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। ऐसे में जब शुक्र ग्रह गोचर करता है, तो इन स्थानों में सभी राशियों के जातकों पर शुभ और अशुभ प्रभाव देखने को मिलते हैं। 7 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। चूंकि शुक्र ग्रह प्रेम, विलासिता और ऐश्वर्य का कारक माना जाता है तो 3 राशि के जातकों के प्रेम जीवन में काफी बदलाव आने वाला है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो राशियां।