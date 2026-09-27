साप्ताहिक अंक ज्योतिष: मूलांक 2 और 6 वालों के लिए करियर और रिश्तों में आएंगे बदलाव, पढ़ें साप्ताहिक अंक ज्योतिष

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Numerology Prediction 28 September to 4 October 2026: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख से प्राप्त मूलांक के आधार पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में संकेत दिए जाते हैं। 28 सितंबर से 4 अक्तूबर 2026 तक का यह सप्ताह मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। किसी के लिए करियर में नए अवसर बन सकते हैं, तो किसी को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं प्रेम और रिश्तों के मामले में भी कुछ मूलांकों के लिए सप्ताह सकारात्मक रह सकता है, जबकि कुछ लोगों को आपसी समझ और संवाद पर ध्यान देना होगा। जानें जन्म तारीख के अनुसार मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर, धन और प्रेम के लिहाज से कैसा रहने वाला है।

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मूलांक 1

मूलांक 1 वालों के लिए यह सप्ताह अपनी क्षमताओं को सामने रखने और कार्यक्षेत्र में पहल करने का अवसर दे सकता है। आपके मन में लंबे समय से कोई विचार है तो उसे सही लोगों के सामने रखने में संकोच न करें। मीटिंग या महत्वपूर्ण बातचीत में आपका आत्मविश्वास प्रभाव छोड़ सकता है। काम के साथ पर्याप्त आराम और नींद पर भी ध्यान दें। रिश्तों में आपका मिलनसार और हंसमुख अंदाज माहौल को बेहतर बनाएगा। पुरानी नाराजगी चल रही है तो अहंकार छोड़कर बातचीत के जरिए उसे दूर करने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।

शुभ अंक: 21

शुभ रंग: कोरल

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मूलांक 2

मूलांक 2 वालों के लिए यह सप्ताह अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का संकेत दे रहा है। सामान्य तौर पर आप किसी भी स्थिति को समझने के बाद फैसला लेना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा सोच-विचार के कारण कोई अवसर हाथ से निकल सकता है। दूसरों की चिंता को खुद पर हावी न होने दें और मानसिक रूप से खुद को तरोताजा रखने की कोशिश करें। रिश्तों में खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। अपने करीबियों को अपनी भावनाओं के बारे में बताएं, क्योंकि वे बिना कहे आपकी मनोदशा नहीं समझ पाएंगे। बेवजह की चर्चाओं से दूरी बनाकर जरूरी कामों पर ध्यान दें।

शुभ अंक:11

शुभ रंग: सी ग्रीन

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मूलांक 3

मूलांक 3 वालों के लिए यह सप्ताह उत्साह और रचनात्मकता से भरा रह सकता है। लेखन, शिक्षा, कला या लोगों से जुड़े काम करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक गतिविधियां बढ़ने के कारण आप काफी व्यस्त रहेंगे, इसलिए मानसिक आराम के लिए भी समय निकालें। परिवार और प्रियजनों के साथ माहौल खुशनुमा रहेगा। साथ में कहीं घूमने या मनोरंजन की योजना बन सकती है। अपनी किसी छिपी प्रतिभा को निखारने और नए कौशल पर काम करने के लिए यह समय उपयोगी साबित हो सकता है।

शुभ अंक: 12

शुभ रंग: क्रीम

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