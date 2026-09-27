फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Numerology ›   Weekly Numerology Predictions September 28 sep-04 Oct Career Finance and Love Predictions for Moolank 1 to 9

साप्ताहिक अंक ज्योतिष: मूलांक 2 और 6 वालों के लिए करियर और रिश्तों में आएंगे बदलाव, पढ़ें साप्ताहिक अंक ज्योतिष

Sun, 27 Sep 2026 04:07 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 27 Sep 2026 04:07 PM IST
सार

Numerology Predictions 28 September to 4 October 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार यह सप्ताह मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आ सकता है। जानें करियर, धन और प्रेम के मामले में आपके मूलांक के लिए कैसा रहेगा यह सप्ताह।

विज्ञापन
Weekly Numerology Predictions September 28 sep-04 Oct Career Finance and Love Predictions for Moolank 1 to 9
साप्ताहिक अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

Numerology Prediction 28 September to 4 October 2026: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख से प्राप्त मूलांक के आधार पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में संकेत दिए जाते हैं। 28 सितंबर से 4 अक्तूबर 2026 तक का यह सप्ताह मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। किसी के लिए करियर में नए अवसर बन सकते हैं, तो किसी को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की जरूरत पड़ सकती है। वहीं प्रेम और रिश्तों के मामले में भी कुछ मूलांकों के लिए सप्ताह सकारात्मक रह सकता है, जबकि कुछ लोगों को आपसी समझ और संवाद पर ध्यान देना होगा। जानें जन्म तारीख के अनुसार मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर, धन और प्रेम के लिहाज से कैसा रहने वाला है।

Weekly Numerology Predictions September 28 sep-04 Oct Career Finance and Love Predictions for Moolank 1 to 9
साप्ताहिक अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

मूलांक 1
मूलांक 1 वालों के लिए यह सप्ताह अपनी क्षमताओं को सामने रखने और कार्यक्षेत्र में पहल करने का अवसर दे सकता है। आपके मन में लंबे समय से कोई विचार है तो उसे सही लोगों के सामने रखने में संकोच न करें। मीटिंग या महत्वपूर्ण बातचीत में आपका आत्मविश्वास प्रभाव छोड़ सकता है। काम के साथ पर्याप्त आराम और नींद पर भी ध्यान दें। रिश्तों में आपका मिलनसार और हंसमुख अंदाज माहौल को बेहतर बनाएगा। पुरानी नाराजगी चल रही है तो अहंकार छोड़कर बातचीत के जरिए उसे दूर करने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा।
शुभ अंक: 21
शुभ रंग: कोरल

Weekly Numerology Predictions September 28 sep-04 Oct Career Finance and Love Predictions for Moolank 1 to 9
साप्ताहिक अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

मूलांक 2
मूलांक 2 वालों के लिए यह सप्ताह अपनी भावनाओं और विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का संकेत दे रहा है। सामान्य तौर पर आप किसी भी स्थिति को समझने के बाद फैसला लेना पसंद करते हैं, लेकिन इस बार ज्यादा सोच-विचार के कारण कोई अवसर हाथ से निकल सकता है। दूसरों की चिंता को खुद पर हावी न होने दें और मानसिक रूप से खुद को तरोताजा रखने की कोशिश करें। रिश्तों में खुलकर बातचीत करना जरूरी होगा। अपने करीबियों को अपनी भावनाओं के बारे में बताएं, क्योंकि वे बिना कहे आपकी मनोदशा नहीं समझ पाएंगे। बेवजह की चर्चाओं से दूरी बनाकर जरूरी कामों पर ध्यान दें।
शुभ अंक:11
शुभ रंग: सी ग्रीन

विज्ञापन
विज्ञापन
Weekly Numerology Predictions September 28 sep-04 Oct Career Finance and Love Predictions for Moolank 1 to 9
साप्ताहिक अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

मूलांक 3
मूलांक 3 वालों के लिए यह सप्ताह उत्साह और रचनात्मकता से भरा रह सकता है। लेखन, शिक्षा, कला या लोगों से जुड़े काम करने वालों को अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिल सकते हैं। सामाजिक गतिविधियां बढ़ने के कारण आप काफी व्यस्त रहेंगे, इसलिए मानसिक आराम के लिए भी समय निकालें। परिवार और प्रियजनों के साथ माहौल खुशनुमा रहेगा। साथ में कहीं घूमने या मनोरंजन की योजना बन सकती है। अपनी किसी छिपी प्रतिभा को निखारने और नए कौशल पर काम करने के लिए यह समय उपयोगी साबित हो सकता है।
शुभ अंक: 12
शुभ रंग: क्रीम

विज्ञापन
Weekly Numerology Predictions September 28 sep-04 Oct Career Finance and Love Predictions for Moolank 1 to 9
साप्ताहिक अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala

मूलांक 4
मूलांक 4 वालों के लिए यह सप्ताह योजनाओं के साथ संवाद की अहमियत समझने का हो सकता है। आप किसी काम को व्यवस्थित तरीके से करना पसंद करते हैं, लेकिन इस सप्ताह दूसरों से विचार साझा करने से काम आसान हो सकता है। अचानक योजना बदलने की स्थिति में परेशान होने के बजाय खुद को परिस्थितियों के अनुसार ढालें। काम के दबाव के बीच पर्याप्त आराम लेना भी जरूरी होगा। रिश्तों में आप अक्सर अपने काम और जिम्मेदारियों के जरिए प्यार जताते हैं, लेकिन इस सप्ताह अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना रिश्तों को और मजबूत कर सकता है।
शुभ अंक: 22
शुभ रंग: ग्रे

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, aaj ka rashifal, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro, vastu shastra and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed