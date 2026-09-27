28 सितंबर का अंक ज्योतिष: मूलांक 3, 6 और 9 वालों के लिए बनेंगे धन लाभ के संकेत, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष

Ank Jyotish 28 September 2026: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख से प्राप्त मूलांक के आधार पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत दिए जाते हैं। 28 सितंबर का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग प्रभाव लेकर आ सकता है। किसी मूलांक के लिए करियर में नए अवसर बन सकते हैं, तो किसी को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी जा सकती है। वहीं कुछ जातकों के लिए रिश्तों और निजी जीवन के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। जानें जन्म तारीख के अनुसार आज का अंक ज्योतिष और किस मूलांक के लिए कैसा रहेगा 28 सितंबर का दिन।
28 सितंबर का अंक ज्योतिष: मूलांक 3, 6 और 9 वालों के लिए बनेंगे धन लाभ के संकेत, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sun, 27 Sep 2026 03:51 PM IST
सार
Ank Jyotish 28 September 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग संकेत लेकर आ सकता है। जानें जन्म तारीख के आधार पर आज का अंक ज्योतिष और करियर, धन व रिश्तों से जुड़े संकेत।
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