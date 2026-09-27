28 सितंबर का अंक ज्योतिष: मूलांक 3, 6 और 9 वालों के लिए बनेंगे धन लाभ के संकेत, पढ़ें दैनिक अंक ज्योतिष

1 of 10 28 सितंबर का अंक ज्योतिष - फोटो : amar ujala







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Ank Jyotish 28 September 2026: अंक ज्योतिष में जन्म तारीख से प्राप्त मूलांक के आधार पर व्यक्ति के जीवन से जुड़े कई पहलुओं के बारे में संकेत दिए जाते हैं। 28 सितंबर का दिन मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग प्रभाव लेकर आ सकता है। किसी मूलांक के लिए करियर में नए अवसर बन सकते हैं, तो किसी को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लेने की सलाह दी जा सकती है। वहीं कुछ जातकों के लिए रिश्तों और निजी जीवन के लिहाज से दिन महत्वपूर्ण रह सकता है। जानें जन्म तारीख के अनुसार आज का अंक ज्योतिष और किस मूलांक के लिए कैसा रहेगा 28 सितंबर का दिन।

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अंक 1

आज धन से जुड़े किसी विषय को लेकर घर-परिवार में तनाव की स्थिति बन सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और जल्दबाजी से बचें। कारोबार में आपकी मेहनत रंग ला सकती है और कामकाज में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को टालने के बजाय उन्हें पूरी निष्ठा से निभाएं। इससे परिस्थितियों में सकारात्मक बदलाव आ सकता है।

शुभ अंक- 4

शुभ रंग- केसरिया

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अंक 2

आज प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं। बेवजह की बातचीत में अपना समय न गंवाएं और जरूरी कामों पर ध्यान दें। जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। मन को शांत रखने के लिए ध्यान और आत्मचिंतन का सहारा लेना लाभकारी रहेगा।

शुभ अंक- 2

शुभ रंग- सफेद

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अंक 3

किसी नए काम को शुरू करने से पहले उसके अच्छे-बुरे पहलुओं पर विचार जरूर करें। नौकरी या कार्यक्षेत्र से संबंधित यात्रा करनी पड़ सकती है। आज परिस्थितियों में अचानक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुछ काम आसानी से बनेंगे तो कुछ में अड़चन आ सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें।

शुभ अंक- 7

शुभ रंग- गुलाबी

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