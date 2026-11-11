मंगल गोचर 2026: कल मंगल करेंगे सिंह राशि में गोचर, जानिए किन राशियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा

गुरुवार, 12 नवंबर 2026 को मंगल अपने मित्र सूर्य की राशि सिंह में गोचर करने वाले हैं। ज्योतिष में मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। ये साहस, पराक्रम, ऊर्जा और युद्ध के कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल का यह राशि परिवर्तन साल का आखिरी गोचर होगा। इसके बाद मंगल अगले साल 09 मार्च 2027 को कर्क राशि में गोचर करेंगे। मंगल के सिंह रााशि में गोचर करने से कुछ राशि वालों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं मंगल के सिंह राशि में गोचर करने से किन राशियों को भाग्य का सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा।
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मेष राशि
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मेष राशि
मेष राशि वालों के लिए मंगल का गोचर शुभ और अच्छा संकेत हैं। इससे आपको नई तरह की सफलताएं मिलेंगी। धन प्राप्ति के अवसरों में वृद्धि होगी। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बहुत ही बेहतर रहेगी। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। निवेश संबंधी मामलों में आपको लाभ मिलेगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी।
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कर्क राशि
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कर्क राशि
कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही शुभ और फलदायी साबित होगा। आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी। अचानक से धन में वृद्धि के योग हैं। आपके लिए यह गोचर बहुत ही फलदायी साबित होगा। आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी के योग हैं। व्यापार में अच्छा और तगड़ा मुनाफा होगा। जो लोग निवेश करना चाह रहे हैं उनको अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। नौकरी-पेशा जातकों को नौकरी में वृद्धि और कार्यक्षेत्र में नई तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है।
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सिंह राशि
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सिंह राशि
मंगल का गोचर आपकी ही राशि में होगा जिससे आपके लिए यह बहुत ही फलदायी और शुभ साबित होगा। आपको मनचाही नौकरी मिलने के योग हैं। आमदीन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जो लोग किसी तरह का व्यापार आदि करते हैं उनको अच्छा और तगड़ा मुनाफा अर्जित होगा। आपके घर का वातावरण खुशनुमा रहेगा।
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वृश्चिक राशि
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वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल का गोचर बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नौकरीपेशा लोगों को नई नौकरी प्राप्ति के बेहतर अवसर मिलेंगे। प्रमोशन मिलने के अच्छे योग भी हैं। भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा जिससे आपके कई तरह के रुके काम जल्द से जल्द पूरे होंगे। इस दौरान कोई अच्छी सूचना सुनने को भी मिल सकती है।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।