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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Panchang 11 November 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat

11 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया तिथि भाई दूज, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Tue, 10 Nov 2026 04:21 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 10 Nov 2026 04:21 PM IST
सार

11 November Ka Panchang: 11 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में है, जिसके स्वामी मंगल होते हैं।

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Aaj Ka Panchang 11 November 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat
आज का पंचांग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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Panchang 11 November 2026: 11 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर अनुराधा नक्षत्र और अतिगंदा योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। आइए जानते हैं 11 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 11 नवंबर 2026

तिथि द्वितिया 15:56 तक
नक्षत्र अनुराधा 11:32 तक
प्रथम करण कौवाला 15:56 तक
द्वितीय करण  तैतिल 28:59 तक
पक्ष शुक्ल  
वार बुधवार  
योग अतिगंदा 27:38 तक
सूर्योदय 06:39  
सूर्यास्त 17:23  
चंद्रमा वृश्चिक राशि में  
राहुकाल 12:01 − 13:21  
विक्रमी संवत् 2083  
शक संवत 1948 पराभव
मास कार्तिक   
शुभ मुहूर्त अभिजीत कोई नहीं

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं

चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 11 नवंबर  2026
सूर्योदय का समय- 06:39
सूर्यास्त का समय- 17:23
चन्द्रोदय- 08:25
चन्द्रास्त- 18:41

आज का अशुभ मुहूर्त - 11 नवंबर 2026
गुलिक काल: 10:41 − 12:01
राहुकाल: 12:01 − 13:21
यमगण्ड: 08:00 − 09:20

11 नवंबर 2026, दिन का चौघड़िया 
  • लाभ- 06:38 - 07:59
  • अमृत- 07:59 - 09:19
  • काल- 09:19 - 10:40
  • शुभ- 10:40 - 12:00
  • रोग-  12:00 - 13:21
  • उद्वेग- 13:21 - 14:41
  • चर-  14:41 - 16:02
  • लाभ- 16:02 - 17:22
11 नवंबर 2026, रात का चौघड़िया
  • उद्वेग- 17:22 - 19:02
  • शुभ- 19:02 - 20:41
  • अमृत- 20:41 - 22:21
  • चर- 22:21 - 00:01, 12 नवंबर
  • रोग- 00:01 - 01:40, 12  नवंबर
  • काल-01:40 - 03:20, 12 नवंबर
  • लाभ- 03:20 - 05:00, 12 नवंबर
  • उद्वेग-  05:00 - 06:39, 12 नवंबर

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