शुक्र वक्री 2026: 42 दिनों तक शुक्र चलेंगे उल्टी चाल, इन राशियों पर होगा सबसे ज्यादा असर

1 of 4 शुक्र वक्री 2026 - फोटो : अमर उजाला







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वैदिक ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य, धन, आकर्षण और भौतिक सुख-सुविधाओं आदि का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र के राशि परिवर्तन या फिर चाल में बदलाव का असर सभी 12 राशियों के जातकों के ऊपर देखने को मिलता है। शुक्र अभी तुला राशि में संचरण कर रहे हैं और 3 अक्तूबर को शुक्र तुला राशि में वक्री होने वाले हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार, 3 अक्तूबर 2026 को शुक्र दोपहर 12 बजकर 45 मिनट पर तुला राशि में वक्री होंगे, जो लगभग 42 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे, फिर 14 नवंबर 2026 को मार्गी होंगे। शुक्र का तुला राशि में उल्टी चाल से चलना कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है।

2 of 4 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि में शुक्र के वक्री होने का प्रभाव

कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का तुला राशि में वक्री होना कई क्षेत्रों के लिहाज से सकारात्मक रहेगा। आपकी राशि में शुक्र चौथे भाव में वक्री होंगे। जिससे आपकी परेशानियों में कुछ कमी आएंगी। जीवन में लंबे समय से चली आ रही बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। समाज में मान-सम्मान में इजाफा, आय में वृद्धि और कोर्ट-कचहरी के मामलों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है।

3 of 4 मिथुन राशि - फोटो : amar ujala

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