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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 30 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 30 अगस्त: मेष और सिंह राशि वालों की चमकेगी किस्मत, धन लाभ के साथ मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

Sat, 29 Aug 2026 03:39 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 29 Aug 2026 03:39 PM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 30 August 2026: ग्रह-नक्षत्रों की चाल आज सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग प्रभाव डालेगी। कुछ राशियों को करियर और धन के मामले में लाभ मिल सकता है, तो वहीं कुछ लोगों को रिश्तों और खर्चों को लेकर सावधानी बरतनी होगी।

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Today Prediction Horoscope of 30 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
30 अगस्त का राशिफल - फोटो : amar ujala

Aaj Ka Rashifal 30 August 2026: 30 अगस्त, रविवार का दिन ग्रह-नक्षत्रों की चाल के लिहाज से कई राशियों के लिए खास रहने वाला है। आज कुछ जातकों को करियर और कारोबार में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं, वहीं कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में सोच-समझकर कदम उठाने की जरूरत होगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां या महत्वपूर्ण काम मिल सकते हैं, जबकि व्यापारियों के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा। पारिवारिक और प्रेम संबंधों में भी आज उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए 30 अगस्त का दिन कैसा रहेगा, कहां मिलेगा लाभ और किन मामलों में बरतनी होगी सावधानी।

Today Prediction Horoscope of 30 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
30 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

मेष राशि
आज किस्मत आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। पैसों से जुड़े फैसले अगर सोच-समझकर लेंगे, तो लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। काम के प्रति आपका उत्साह दूसरों को प्रभावित करेगा। प्रेम जीवन में रोमांस और अपनापन बढ़ेगा, जिससे मन खुश रहेगा। संतान की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, इससे रिश्ता और मजबूत होगा। सेहत को नजरअंदाज न करें, छोटी-सी सावधानी भी आज बड़ा फायदा दे सकती है।

Today Prediction Horoscope of 30 August 2026 Aaj Ka Rashifal Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
30 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

वृषभ राशि
आज आपकी बनाई योजनाएं सफलता की ओर ले जा सकती हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने से आत्मविश्वास भी मजबूत होगा। परिवार में शादी या किसी शुभ समाचार की वजह से खुशी का माहौल बन सकता है। यात्रा से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण जानकारी भविष्य में आपके लिए काफी काम आ सकती है। बस गुस्से और बेवजह की बहस से खुद को दूर रखें, इससे दिन और बेहतर बना रहेगा।

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30 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

मिथुन राशि
आज खुद को बेहतर बनाने की इच्छा आपको आगे बढ़ाएगी। घर में कोई खुशखबरी मिल सकती है और माहौल उत्साह से भर सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी सलाह को महत्व मिलेगा और वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। पिता की कोई बात आज आपको ऐसी सीख दे सकती है, जो आगे बहुत काम आए। कुल मिलाकर दिन सकारात्मक सोच और नई उम्मीदों से भरा रहेगा।

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30 अगस्त का राशिफल - फोटो : amarujala

कर्क राशि
आज सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के संकेत हैं। नया वाहन या घर से जुड़ी कोई बड़ी खरीदारी मन को खुशी दे सकती है। किसी जरूरतमंद मित्र की मदद करके आपको भीतर से संतोष मिलेगा। पुराने पैसे या लेन-देन से जुड़ा मामला अचानक सामने आ सकता है, जिसे शांत दिमाग से सुलझाएं। सरकारी काम में थोड़ी देरी हो सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा।

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