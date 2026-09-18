आज का राशिफल: आज इन चार राशि वालों को होगा मनचाहा लाभ, पढ़ें मेष से मीन तक सभी का हाल

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला







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मेष राशि

मेष राशि वालों को कोई बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। किसी जरूरी काम को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम सफल हो सकता है। जमीन-जायदाद से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझने की संभावना है। किसी यात्रा के लिए आज दोस्तों के साथ योजना बना सकते हैं।

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वृषभ राशि

आज आपके जीवन में कोई सुखद बदलाव देखने को मिल सकता है। नौकरी को लेकर कोई बड़ा ऑफर आज प्राप्त होगा। ऑफिस में आपके काम की प्रशंसा होगी और जूनियर आपसे सीखने की कोशिश करेंगे। धन लाभ के लिए प्रयास सफल होंगे।

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मिथुन राशि

आज आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। घर और बाहर सम्मान प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। काम में सफलता मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। वहीं, किसी व्यक्ति की मीठी बातों में आने से आपको बचना होगा।

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कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा। मन के बड़े फैसले भावनाओं में बहकर लेने से बचें और घर के अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। लेकिन किसी नए निवेश से पहले पूरी जांच-पड़ताल करना जरूरी है।

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