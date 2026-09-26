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9 अक्तूबर को बनेगा शशि आदित्य राजयोग, मिथुन समेत 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Sat, 26 Sep 2026 01:35 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 26 Sep 2026 01:35 PM IST
सार

Shashi Aditya Rajyog 2026: ज्योतिषीय गणना के अनुसार 9 अक्टूबर को सूर्य और चंद्रमा की युति से शशि आदित्य राजयोग बनने की मान्यता है। इस योग का प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग हो सकता है।

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Sun-Moon Conjunction to Form Shashi Aditya Rajyog These 3 Zodiac Signs May Benefit
शशि आदित्य राजयोग - फोटो : amar ujala

Shashi Aditya Rajyog: ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को तीव्र गति से राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह माना जाता है। चंद्रमा लगभग ढाई दिन में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। इसी वजह से अलग-अलग ग्रहों के साथ उसकी युति बनती रहती है और ज्योतिष में इन संयोगों का विशेष महत्व माना जाता है। अक्तूबर 2026 में भी चंद्रमा कई ग्रहों के साथ युति करने वाला है। इसी क्रम में 9 अक्तूबर को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जहां उसकी सूर्य के साथ युति होगी। सूर्य और चंद्रमा के इस संयोग को ज्योतिष में शशि आदित्य राजयोग कहा जाता है। माना जाता है कि इस योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए करियर, मान-सम्मान और आर्थिक मामलों में सकारात्मक रह सकता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, चंद्रमा 9 अक्तूबर को सुबह 3 बजकर 17 मिनट पर कन्या राशि में प्रवेश करेगा और 11 अक्तूबर को तुला राशि में चला जाएगा। इसके बाद चंद्रमा की शुक्र के साथ युति बनेगी। यहां बताए जा रहे परिणाम चंद्र राशि के आधार पर सामान्य ज्योतिषीय आकलन हैं।


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Sun-Moon Conjunction to Form Shashi Aditya Rajyog These 3 Zodiac Signs May Benefit
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जा सकता है। - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य और चंद्रमा की युति चौथे भाव में बनने की बात कही जा रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जा सकता है और कोई नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत बन सकते हैं। इस दौरान बातचीत करने के तरीके में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। आपकी बातों को महत्व मिलने की संभावना है। लंबे समय से किसी विषय को लेकर चल रही उलझन दूर हो सकती है, जिससे मानसिक रूप से राहत महसूस हो। शिक्षा से जुड़े मामलों में भी यह समय अनुकूल रह सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

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कारोबार करने वाले जातकों को नए संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत मिल सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला

धनु राशि
धनु राशि के लिए सूर्य-चंद्र की युति दशम भाव में बनने का उल्लेख किया गया है। यह भाव करियर और कार्यक्षेत्र से संबंधित माना जाता है। ऐसे में नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में नए अवसर सामने आ सकते हैं। लंबे समय से अटका कोई काम, प्रोजेक्ट या बिजनेस ऑर्डर आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। कारोबार करने वाले जातकों को नए संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत मिल सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर भी आ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में पार्टनर के साथ संबंध मधुर रखने की कोशिश सफल हो सकती है और साथ में समय बिताने या यात्रा की योजना बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह अवधि उपयोगी रह सकती है। पढ़ाई में दोस्तों या सहपाठियों के साथ मिलकर तैयारी करने से फायदा मिलने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रह सकता है।

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Sun-Moon Conjunction to Form Shashi Aditya Rajyog These 3 Zodiac Signs May Benefit
आप अपने निजी और पेशेवर जीवन से जुड़े मामलों को लेकर उत्साहित नजर आ सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की युति आठवें भाव में बनने की बात कही जा रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान काम के प्रति एकाग्रता बढ़ सकती है और किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित रहेगा। रचनात्मक सोच में भी वृद्धि हो सकती है, जिसका सकारात्मक असर काम और करियर पर देखने को मिल सकता है। परिवार के साथ समय बिताने के अवसर मिलेंगे। किसी यात्रा की योजना भी बन सकती है। इस दौरान आप अपने निजी और पेशेवर जीवन से जुड़े मामलों को लेकर उत्साहित नजर आ सकते हैं।

डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।

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