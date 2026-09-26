9 अक्तूबर को बनेगा शशि आदित्य राजयोग, मिथुन समेत 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

1 of 4 शशि आदित्य राजयोग - फोटो : amar ujala







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2 of 4 कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जा सकता है। - फोटो : अमर उजाला

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य और चंद्रमा की युति चौथे भाव में बनने की बात कही जा रही है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस अवधि में आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि महसूस हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत पर ध्यान दिया जा सकता है और कोई नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत बन सकते हैं। इस दौरान बातचीत करने के तरीके में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। आपकी बातों को महत्व मिलने की संभावना है। लंबे समय से किसी विषय को लेकर चल रही उलझन दूर हो सकती है, जिससे मानसिक रूप से राहत महसूस हो। शिक्षा से जुड़े मामलों में भी यह समय अनुकूल रह सकता है। विद्यार्थी पढ़ाई पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

3 of 4 कारोबार करने वाले जातकों को नए संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत मिल सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला

धनु राशि

धनु राशि के लिए सूर्य-चंद्र की युति दशम भाव में बनने का उल्लेख किया गया है। यह भाव करियर और कार्यक्षेत्र से संबंधित माना जाता है। ऐसे में नौकरी और कारोबार से जुड़े मामलों में नए अवसर सामने आ सकते हैं। लंबे समय से अटका कोई काम, प्रोजेक्ट या बिजनेस ऑर्डर आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। कारोबार करने वाले जातकों को नए संपर्कों से फायदा मिलने के संकेत मिल सकते हैं। करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अवसर भी आ सकता है। व्यक्तिगत जीवन में पार्टनर के साथ संबंध मधुर रखने की कोशिश सफल हो सकती है और साथ में समय बिताने या यात्रा की योजना बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए भी यह अवधि उपयोगी रह सकती है। पढ़ाई में दोस्तों या सहपाठियों के साथ मिलकर तैयारी करने से फायदा मिलने की संभावना है। वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रह सकता है।

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4 of 4 आप अपने निजी और पेशेवर जीवन से जुड़े मामलों को लेकर उत्साहित नजर आ सकते हैं। - फोटो : अमर उजाला