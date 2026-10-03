फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Shukraditya Rajyog Luck May Change These 4 Zodiac Signs May Get Financial Gains From October 17

शुक्रादित्य राजयोग से बदलेगा भाग्य, 17 अक्तूबर से इन 4 राशियों को मिल सकता है धन लाभ

Sat, 03 Oct 2026 09:23 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Sat, 03 Oct 2026 09:23 AM IST
सार

ज्योतिष के अनुसार 17 अक्तूबर 2026 से शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इस योग के शुभ प्रभाव से 4 राशियों के लिए धन लाभ, करियर में प्रगति और आर्थिक अवसरों के योग बन सकते हैं।

विज्ञापन
Shukraditya Rajyog Luck May Change These 4 Zodiac Signs May Get Financial Gains From October 17
शुक्रादित्य राजयोग का राशियों पर प्रभाव - फोटो : amar ujala

Shukraditya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब दो ग्रह एक ही राशि में एक साथ आते हैं, तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलता है। अक्तूबर में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग बनने जा रहा है। इस योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। दरअसल, शुक्र ग्रह वर्तमान में तुला राशि में स्थित हैं। वहीं 17 अक्तूबर 2026, शनिवार को शाम 7 बजकर 57 मिनट पर सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य और शुक्र की युति बनेगी, जिससे शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग से कुछ राशि वालों को करियर, धन और कारोबार से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

Shukraditya Rajyog Luck May Change These 4 Zodiac Signs May Get Financial Gains From October 17
Surya Shukra Ki Yuti - फोटो : amar ujala
शुक्रादित्य राजयोग से क्या मिलेगा लाभ
ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक ग्रह माना गया है। वहीं शुक्र को सुख-सुविधाओं, धन, भौतिक समृद्धि और ऐश्वर्य से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सूर्य और शुक्र की युति कुछ राशियों के लिए आर्थिक और पेशेवर दृष्टि से लाभकारी हो सकती है। इस दौरान नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने, कारोबार में अवसर बढ़ने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन सकते हैं।
Shukraditya Rajyog Luck May Change These 4 Zodiac Signs May Get Financial Gains From October 17
आर्थिक स्थिति की बात करें तो आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

मेष राशि

  • मेष राशि के जातकों के लिए शुक्रादित्य राजयोग करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है।
  • इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों को पहचान मिल सकती है।
  • नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है।
  • जो लोग नौकरी बदलने या करियर में किसी नए विकल्प पर विचार कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं।
  • आर्थिक स्थिति की बात करें तो आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं।
  • रुके हुए काम पूरे होने से धन लाभ की स्थिति बन सकती है।
  • कारोबार से जुड़े लोगों को साझेदारी के काम में फायदा मिल सकता है।
  • किसी पुराने संपर्क के माध्यम से भी व्यापार में नया अवसर मिलने की संभावना है।
  • बड़े आर्थिक फैसले लेते समय सोच-समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
Shukraditya Rajyog Luck May Change These 4 Zodiac Signs May Get Financial Gains From October 17
नए काम या प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के साथ आय में बढ़ोतरी के अवसर बन सकते हैं। - फोटो : amar ujala
कर्क राशि
  • कर्क राशि वालों के लिए सूर्य और शुक्र की युति सुख-सुविधाओं और पारिवारिक जीवन के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकती है।
  • इस अवधि में घर-परिवार से जुड़ी कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।
  • परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बेहतर होने और घर में सकारात्मक वातावरण बनने के योग हैं।
  • नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।
  • अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।
  • कारोबार करने वालों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है।
  • नए काम या प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के साथ आय में बढ़ोतरी के अवसर बन सकते हैं।
  • इस दौरान अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
विज्ञापन
Shukraditya Rajyog Luck May Change These 4 Zodiac Signs May Get Financial Gains From October 17
इस अवधि में आय के स्रोत बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

  • कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्रादित्य राजयोग आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साबित हो सकता है।
  • इस अवधि में आय के स्रोत बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।
  • लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना बन सकती है।
  • निवेश या आर्थिक योजना से जुड़े मामलों में भी आपको नए अवसर मिल सकते हैं।
  • हालांकि, किसी भी फैसले से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी रहेगा।
  • व्यापार करने वाले जातकों के लिए कोई बड़ी डील सामने आ सकती है।
  • पुराने ग्राहकों या कारोबारी संपर्कों से लाभ मिलने के योग हैं।
  • नौकरीपेशा लोगों को करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।
  • कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपकी कार्यक्षमता को महत्व दिया जा सकता है।
  • मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed