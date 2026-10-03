शुक्रादित्य राजयोग से बदलेगा भाग्य, 17 अक्तूबर से इन 4 राशियों को मिल सकता है धन लाभ

1 of 6 शुक्रादित्य राजयोग का राशियों पर प्रभाव - फोटो : amar ujala







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Shukraditya Rajyog 2026: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की युति को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जब दो ग्रह एक ही राशि में एक साथ आते हैं, तो इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग-अलग देखने को मिलता है। अक्तूबर में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य राजयोग बनने जा रहा है। इस योग का प्रभाव कुछ राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जा रहा है। दरअसल, शुक्र ग्रह वर्तमान में तुला राशि में स्थित हैं। वहीं 17 अक्तूबर 2026, शनिवार को शाम 7 बजकर 57 मिनट पर सूर्य तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के तुला राशि में प्रवेश के साथ ही सूर्य और शुक्र की युति बनेगी, जिससे शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण होगा। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस योग से कुछ राशि वालों को करियर, धन और कारोबार से जुड़े मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

2 of 6 Surya Shukra Ki Yuti - फोटो : amar ujala

शुक्रादित्य राजयोग से क्या मिलेगा लाभ

ज्योतिष में सूर्य को आत्मविश्वास, मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का कारक ग्रह माना गया है। वहीं शुक्र को सुख-सुविधाओं, धन, भौतिक समृद्धि और ऐश्वर्य से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में सूर्य और शुक्र की युति कुछ राशियों के लिए आर्थिक और पेशेवर दृष्टि से लाभकारी हो सकती है। इस दौरान नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलने, कारोबार में अवसर बढ़ने और आर्थिक स्थिति मजबूत होने के योग बन सकते हैं।

3 of 6 आर्थिक स्थिति की बात करें तो आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं। - फोटो : amar ujala

मेष राशि मेष राशि के जातकों के लिए शुक्रादित्य राजयोग करियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है।

इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और प्रयासों को पहचान मिल सकती है।

नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो सकता है।

जो लोग नौकरी बदलने या करियर में किसी नए विकल्प पर विचार कर रहे हैं, उन्हें भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं।

आर्थिक स्थिति की बात करें तो आमदनी के नए रास्ते खुल सकते हैं।

रुके हुए काम पूरे होने से धन लाभ की स्थिति बन सकती है।

कारोबार से जुड़े लोगों को साझेदारी के काम में फायदा मिल सकता है।

किसी पुराने संपर्क के माध्यम से भी व्यापार में नया अवसर मिलने की संभावना है।

बड़े आर्थिक फैसले लेते समय सोच-समझकर आगे बढ़ना बेहतर रहेगा।

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4 of 6 नए काम या प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के साथ आय में बढ़ोतरी के अवसर बन सकते हैं। - फोटो : amar ujala

कर्क राशि कर्क राशि वालों के लिए सूर्य और शुक्र की युति सुख-सुविधाओं और पारिवारिक जीवन के लिहाज से महत्वपूर्ण रह सकती है।

इस अवधि में घर-परिवार से जुड़ी कुछ इच्छाएं पूरी हो सकती हैं।

परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बेहतर होने और घर में सकारात्मक वातावरण बनने के योग हैं।

नौकरी करने वाले लोगों को कार्यक्षेत्र में अपनी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।

अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

कारोबार करने वालों के लिए भी समय अनुकूल रह सकता है।

नए काम या प्रोजेक्ट में सफलता मिलने के साथ आय में बढ़ोतरी के अवसर बन सकते हैं।

इस दौरान अपनी योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

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5 of 6 इस अवधि में आय के स्रोत बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं। - फोटो : amar ujala