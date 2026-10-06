शनि नक्षत्र परिवर्तन 2026: 9 अक्टूबर को शनि बदलेंगे नक्षत्र, इन 5 राशियों के करियर और धन में आएगा सुधार

1 of 6 शनि नक्षत्र परिवर्तन 2026 - फोटो : AI







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वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म और न्याय से जुड़ा ग्रह माना गया है। शनि की स्थिति में होने वाला बदलाव व्यक्ति के जीवन के अलग-अलग क्षेत्रों पर प्रभाव डाल सकता है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार 9 अक्तूबर 2026 को शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इस नक्षत्र में 8 फरवरी 2027 तक रहेंगे। उत्तर भाद्रपद के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। ऐसे में शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन को कुछ राशियों के लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जा रहा है। आइए जानते हैं वे पांच राशियां कौन-सी हैं।



शनि के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव

उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का संबंध बृहस्पति से माना जाता है, जबकि शनि को कर्मफल का कारक माना गया है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इन ग्रहों के प्रभाव से इस अवधि में मेहनत, अनुशासन और धैर्य रखने वाले लोगों को अपने प्रयासों का लाभ मिल सकता है। नौकरी और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए भी कुछ नए अवसर बनने की संभावना रहेगी।

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2 of 6 मेष राशि - फोटो : amarujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए शनि का यह परिवर्तन अनुकूल परिणाम ला सकता है। कामकाज में आत्मविश्वास बढ़ेगा और सहकर्मियों का सहयोग मिलने से जिम्मेदारियां पूरी करने में आसानी होगी। लंबे समय से अटके कानूनी मामलों में भी आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। धैर्य के साथ किए गए प्रयास लाभ दे सकते हैं।



3 of 6 वृषभ राशि - फोटो : amarujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए यह समय आर्थिक मामलों में बेहतर साबित हो सकता है। आमदनी बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं और धन से जुड़ी योजनाओं में लाभ की संभावना बन सकती है। निवेश संबंधी निर्णय लेते समय पूरी जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी सुखद वातावरण बना रह सकता है।



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4 of 6 कर्क राशि - फोटो : amarujala

कर्क राशि

कर्क राशि के लोगों को इस अवधि में पहले से चल रही परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है। रुके हुए कार्यों में गति आ सकती है और किस्मत का साथ मिलने से कई काम पूरे होने की संभावना रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी या पदोन्नति का अवसर मिल सकता है। इससे कार्यक्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ सकती है।



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5 of 6 तुला राशि - फोटो : amarujala