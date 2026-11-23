Kartik Purnima par kya daan kare: हिंदू धर्म में कार्तिक महीने की पूर्णिमा तिथि को बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का विशेष स्थान है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विधिपूर्वक आराधना करने से जीवन में सुख-शांति और खुशहाली आती है। इस दिन स्नान, पूजा, व्रत और दीपदान के साथ जरूरतमंदों को दान देने की भी परंपरा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दिन अपनी राशि के अनुरूप वस्तुओं का दान करने से शुभ फल मिल सकते हैं। इससे आर्थिक परेशानियों में राहत मिलने और कुंडली में चंद्रमा से संबंधित दोषों के प्रभाव कम होने की मान्यता भी है।





वैदिक पंचांग के अनुसार, वर्ष 2026 में कार्तिक पूर्णिमा 24 नवंबर, मंगलवार को मनाई जाएगी। उदया तिथि के आधार पर इसी दिन पूर्णिमा का स्नान, व्रत और दान-पुण्य किया जाएगा। आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर 12 राशियों के जातकों को किन चीजों का दान करना चाहिए।



कार्तिक पूर्णिमा 2026: राशि के अनुसार जानें क्या करें दान?