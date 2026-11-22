23 नवंबर का पंचांग: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय
23 November Ka Panchang: 23 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। इस दिन चंद्रमा का गोचर मेष राशि में है, जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं।
विस्तार
Panchang 23 November 2026: 23 नवंबर को कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस तिथि पर कृत्तिका नक्षत्र और परिघ योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में रहेगा। इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। आइए जानते हैं 23 नवंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
आज का पंचांग- 23 नवंबर 2026
|तिथि
|चतुर्दशी
|11:42 तक
|नक्षत्र
|कृत्तिका
|प्रथम करण
|गर
|01:13 तक
|द्वितीय करण
|वणिज
|11:42 तक
|पक्ष
|शुक्ल
|वार
|सोमवार
|योग
|परिघ
|सूर्योदय
|06:50
|सूर्यास्त
|17:23
|चंद्रमा
|मेष राशि में
|राहुकाल
|08:09-9:29
|विक्रमी संवत्
|2083
|शक संवत
|1948
|पराभव
|मास
|कार्तिक
|शुभ मुहूर्त
|अभिजीत
|11:46–12:28
आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
11:46–12:28
चंद्रोदय और सूर्योदय का समय
सूर्योदय का समय- 06:50
सूर्यास्त का समय- 17:23
चन्द्रोदय- 14:43
चन्द्रास्त- 04:05
आज का अशुभ मुहूर्त
गुलिक काल: 01:26-02:45
राहुकाल:08:09-9:29
यमगण्ड: 10:48-12:07
23 नवंबर 2026 का चौघड़िया मुहूर्त
अमृत-सुबह 6:45 से 8:05 बजे तक
काल-सुबह 8:05 से 9:25 बजे तक
शुभ-सुबह 9:25 से 10:44 बजे तक
रोग-सुबह 10:44 से दोपहर 12:04 बजे तक
उद्वेग-दोपहर 12:04 से 1:24 बजे तक
चर-दोपहर 1:24 से 2:43 बजे तक
लाभ-दोपहर 2:43 से 4:03 बजे तक
अमृत-शाम 4:03 से 5:23 बजे तक
रात का चौघड़िया
चर-शाम 5:23 से 7:03 बजे तक
रोग-शाम 7:03 से 8:44 बजे तक
काल-रात 8:44 से 10:24 बजे तक
लाभ-रात 10:24 से 12:04 बजे तक
उद्वेग-रात 12:04 से 1:45 बजे तक
शुभ-रात 1:45 से 3:25 बजे तक
अमृत-रात 3:25 से 5:05 बजे तक
चर-सुबह 5:05 से 6:45 बजे तक