Kartik Purnima 2026: इस साल कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 24 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाया जा रहा है। इस दिन पूजा-पाठ और दान-पुण्य का विशेष महत्व होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी इस बार कार्तिक पूर्णिमा बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस तिथि पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, परिघ योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन शुभ योगों का प्रभाव तीन राशियों के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। इन राशि वालों को करियर और व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही, निवेश से जुड़ी खुशखबरी भी कोई प्राप्त होगी। ऐसे में आइए जानते हैं किन राशियों के लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन शुभ रहने वाला है।
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कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन भाग्यशाली साबित हो सकता है। धन लाभ होगा और कोई वाहन आप खरीद सकते है। आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होगी। वहीं, व्यापार से जुड़े लोगों के लिए लाभ के नए रास्ते खुलने की संभावना है। इसके अलावा प्रेम जीवन की बात करें तो लव पार्टनर के साथ नजदीकियां बढ़ेंगी।
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सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन कई मायनों में खास रह सकता है। आपको बड़ी सफलता इस समय प्राप्त हो सकती है। इस दौरान आपको नए लोगों से मिलने और उनसे संपर्क बढ़ाने का अवसर मिलेगा। वहीं, व्यापार में कोई बड़ा अनुभवी व्यक्ति आपसे मुलाकात करने भी आ सकता है। अधूरे कार्य पूरे होने के योग हैं। अविवाहित जातकों को विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने के अवसर मिलेंगे।
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तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन लाभकारी रह सकता है। सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों के मान-सम्मान में वृद्धि होने के योग हैं। इस दौरान पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, प्रेम जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। इससे प्रेम जीवन में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। छात्रों के परीक्षा में अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इस समय करियर को नई दिशा देने में सफल रहेंगे।
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डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।