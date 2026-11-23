Kartik Purnima 2026: इस साल कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 24 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाया जा रहा है। इस दिन पूजा-पाठ और दान-पुण्य का विशेष महत्व होता है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी इस बार कार्तिक पूर्णिमा बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस तिथि पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, परिघ योग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का प्रभाव रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, इन शुभ योगों का प्रभाव तीन राशियों के जातकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। इन राशि वालों को करियर और व्यापार में तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं। साथ ही, निवेश से जुड़ी खुशखबरी भी कोई प्राप्त होगी। ऐसे में आइए जानते हैं किन राशियों के लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन शुभ रहने वाला है।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन लाभकारी रह सकता है। सत्ता और सरकार से जुड़े लोगों के मान-सम्मान में वृद्धि होने के योग हैं। इस दौरान पद और प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, प्रेम जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। इससे प्रेम जीवन में नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। छात्रों के परीक्षा में अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इस समय करियर को नई दिशा देने में सफल रहेंगे।

विवाह मुहूर्त 2026: नवंबर और दिसंबर में कब-कब बजेगी शहनाई? यहां देखें शादी की शुभ तारीखें डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।