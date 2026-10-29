पूरे नवंबर रहेगा लक्ष्मी नारायण योग का शुभ संयोग, इन 3 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन

Laxmi Narayan Yog In Tula Rashi: ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी नारायण योग को बेहद शुभ माना जाता है। इसे धन, सुख-समृद्धि, सफलता और सौभाग्य से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि, जब बुध और शुक्र एक ही राशि में विराजमान होते हैं, तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। इस समय बुध तुला में विराजमान हैं और शुक्र भी इसी राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जिसका शुभ प्रभाव पूरे नवंबर बना रह सकता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान कुछ राशि वालों को धन लाभ, करियर में तरक्की और नए अवसर मिलने की संभावनाएं हैं। आइए जानते हैं कि किन राशियों के लिए यह समय अनुकूल रह सकता है।