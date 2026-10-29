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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Rashifal 30 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar

राशिफल 30 अक्तूबर: सिंह, कन्या और धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मिल सकता है लाभ, पढ़ें दैनिक राशिफल

Thu, 29 Oct 2026 03:07 PM IST
श्वेता सिंह आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली
आचार्य मानस शर्मा, नई दिल्ली Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 29 Oct 2026 03:07 PM IST
सार

Rashifal 30 October 2026: 30 अक्टूबर का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? जानें सभी राशियों का करियर, कारोबार, आर्थिक स्थिति, प्रेम जीवन और सेहत का हाल।

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Aaj Ka Rashifal 30 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
30 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala

Rashifal 30 October 2026: आज 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का आपके जीवन पर कैसा असर पड़ेगा? मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि समेत सभी राशियों के जातकों के लिए आज का दिन करियर, कारोबार, धन, प्रेम संबंधों और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है, जानें यहां। क्या आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे या आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी? जानें आज का दैनिक राशिफल और शुभ-अशुभ संकेत।

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Aaj Ka Rashifal 30 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष राशि
आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदों और अवसरों के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। आर्थिक मामलों में लाभ के योग बनेंगे और आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचें और किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में तरक्की के नए रास्ते खोल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप पूरे उत्साह के साथ अपने काम निपटा पाएंगे।

Aaj Ka Rashifal 30 October 2026 Daily Horoscope Prediction in Hindi Mesh Kark Singh Kanya Kumbh Makar
आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि
आज भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी और धन के साथ मान-सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए किसी बड़ी ताकत से कम नहीं रहेगा और उनके सहयोग से कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। यात्रा या किसी खास मुलाकात के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दिन व्यस्त रह सकता है, लेकिन आपकी समझदारी और सूझबूझ हर जिम्मेदारी को संभालने में मदद करेगी।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि
आज आपके जीवन में राहत और सुकून का माहौल बनने वाला है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे दूर होंगी और आप पहले से अधिक सहज महसूस करेंगे। अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से कठिन कामों को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और घर का वातावरण खुशहाल रहेगा। कहीं घूमने-फिरने की योजना बन सकती है और अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने का मन होगा। पुराने लेन-देन या आर्थिक उलझनों से राहत मिलने पर मानसिक तनाव भी कम होगा।

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आज का राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क राशि
आज अचानक मिलने वाला लाभ आपके चेहरे पर खुशी ला सकता है। लंबे समय से अटका हुआ कोई काम गति पकड़ेगा और उसके पूरा होने की उम्मीद मजबूत होगी। हालांकि, दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें, क्योंकि छोटी-सी बात भी विवाद का रूप ले सकती है। सरकारी कामकाज में धैर्य रखना होगा और प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने होंगे। मां के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके साथ कुछ समय जरूर बिताएं। संयम और समझदारी से काम लेंगे तो दिन को अपने पक्ष में बना सकते हैं।

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