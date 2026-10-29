राशिफल 30 अक्तूबर: सिंह, कन्या और धनु राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मिल सकता है लाभ, पढ़ें दैनिक राशिफल

1 of 13 30 अक्तूबर का राशिफल - फोटो : amar ujala







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Rashifal 30 October 2026: आज 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार का दिन सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है? ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का आपके जीवन पर कैसा असर पड़ेगा? मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ और मकर राशि समेत सभी राशियों के जातकों के लिए आज का दिन करियर, कारोबार, धन, प्रेम संबंधों और स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा रहने वाला है, जानें यहां। क्या आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा, नौकरी में नए अवसर मिलेंगे या आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत होगी? जानें आज का दैनिक राशिफल और शुभ-अशुभ संकेत।

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदों और अवसरों के साथ आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। आर्थिक मामलों में लाभ के योग बनेंगे और आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन बढ़ते खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। परिवार के साथ किसी धार्मिक या मांगलिक आयोजन में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में जल्दबाजी करने से बचें और किसी को उधार देने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में तरक्की के नए रास्ते खोल सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप पूरे उत्साह के साथ अपने काम निपटा पाएंगे।

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वृषभ राशि

आज भाग्य आपका साथ देता नजर आएगा और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी और धन के साथ मान-सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है। माता-पिता का आशीर्वाद आपके लिए किसी बड़ी ताकत से कम नहीं रहेगा और उनके सहयोग से कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। यात्रा या किसी खास मुलाकात के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है, जो भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। दिन व्यस्त रह सकता है, लेकिन आपकी समझदारी और सूझबूझ हर जिम्मेदारी को संभालने में मदद करेगी।

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मिथुन राशि

आज आपके जीवन में राहत और सुकून का माहौल बनने वाला है। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां धीरे-धीरे दूर होंगी और आप पहले से अधिक सहज महसूस करेंगे। अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से कठिन कामों को भी आसानी से पूरा कर पाएंगे। जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और घर का वातावरण खुशहाल रहेगा। कहीं घूमने-फिरने की योजना बन सकती है और अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने का मन होगा। पुराने लेन-देन या आर्थिक उलझनों से राहत मिलने पर मानसिक तनाव भी कम होगा।

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