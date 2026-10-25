सूर्य नक्षत्र गोचर 2026: इन 3 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन, नवंबर तक बिजनेस में होगा जबरदस्त लाभ

Surya Nakshatra Gochar 2026: 24 अक्तूबर 2026 को सूर्य ने राहु के नक्षत्र स्वाति में प्रवेश कर लिया है। सूर्य इस नक्षत्र में 6 नवंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, पद, प्रतिष्ठा और मान-सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में राहु के नक्षत्र स्वाति में सूर्य का गोचर कुछ राशि वालों के लिए खास साबित हो सकता है। इस अवधि में इन राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। साथ ही, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ मानसिक शांति भी मिल सकती है। आइए जानते हैं, सूर्य के इस नक्षत्र गोचर से किन तीन राशि वालों को लाभ मिलने की संभावना है।
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Surya Nakshatra Gochar 2026
- फोटो : अमर उजाला
मेष राशि
- मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यह नक्षत्र गोचर लाभकारी रह सकता है।
- कला के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे।
- आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।
- अपनों के साथ अच्छा समय बिताने के मौके मिलेंगे।
- परिवार में सुख-शांति बनी रहने के साथ खुशियों में भी वृद्धि हो सकती है।
- आर्थिक लाभ का अवसर मिलने से आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर हो सकती है।
- आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी।
- कार्यक्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सकता है।
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कन्या राशि
- कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय सफलता के नए अवसर लेकर आ सकता है।
- करियर में नई उपलब्धियां हासिल करने के अवसर मिल सकते हैं।
- कारोबार से जुड़े जातकों को भी लाभ मिलने की संभावना है।
- कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।
- नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अच्छा अवसर मिल सकता है।
- किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है।
- परिवार के सदस्यों के साथ संबंध बेहतर होंगे और घर में सुखद माहौल बना रह सकता है।
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मकर राशि
- मकर राशि वालों के लिए सूर्य का स्वाति नक्षत्र में गोचर करियर के लिहाज से अनुकूल रह सकता है।
- नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं।
- कॉलेज में मनचाहा स्थान आपको प्राप्त होगा।
- किसी भी बड़े आर्थिक फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी रहेगा।
- छात्रों के लिए समय और भी खास रहने वाला है।
- प्रेम विवाह की बात पक्की होगी।
- इस दौरान आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने फैसले ले सकते हैं।
- मेहनत और समझदारी से किए गए कार्य भविष्य में सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।