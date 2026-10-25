सूर्य नक्षत्र गोचर 2026: इन 3 राशि वालों के शुरू होंगे अच्छे दिन, नवंबर तक बिजनेस में होगा जबरदस्त लाभ

Surya Nakshatra Gochar 2026: 24 अक्तूबर 2026 को सूर्य ने राहु के नक्षत्र स्वाति में प्रवेश कर लिया है। सूर्य इस नक्षत्र में 6 नवंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मविश्वास, पद, प्रतिष्ठा और मान-सम्मान का कारक ग्रह माना जाता है। ऐसे में राहु के नक्षत्र स्वाति में सूर्य का गोचर कुछ राशि वालों के लिए खास साबित हो सकता है। इस अवधि में इन राशि के जातकों को करियर और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। साथ ही, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होने के साथ मानसिक शांति भी मिल सकती है। आइए जानते हैं, सूर्य के इस नक्षत्र गोचर से किन तीन राशि वालों को लाभ मिलने की संभावना है।