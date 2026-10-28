मासिक राशिफल नवंबर 2026: किस राशि की चमकेगी किस्मत, किसे मिलेगा धन लाभ? यहां पढ़ें राशिफल

1 of 13 November Horoscope 2026 - फोटो : अमर उजाला AI

November Horoscope 2026: नवंबर 2026 का महीना 12 राशियों के लिए अलग-अलग संदेश लेकर आ रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह माह महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस दौरान मंगल का सिंह राशि में गोचर, बुध का तुला राशि में मार्गी होना, शुक्र का कन्या राशि में मार्गी होना और सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर जैसे प्रमुख ग्रह परिवर्तन होंगे। इसके अलावा, कई ग्रहों की युतियां भी बनेंगी, जिनका प्रभाव सभी राशियों के जीवन पर अलग-अलग रूप में देखने को मिल सकता है। इससे कुछ राशि वालों को धन लाभ, सफलता और मान-सम्मान मिल सकता है, तो वहीं कुछ को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवंबर 2026 का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है।

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मेष

मेष राशि के जातकों लिए नवंबर का महीना औसत फलदायी कहा जायेगा। माह की शुरुआत में आपको करियर और कारोबार से जुड़े अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और अभिमान से बचना होगा। इस दौरान आपके दैनिक खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत, संबंध, उच्च शिक्षा और और घर की अन्य जरूरतों पर आपको बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है। ऐसे में आर्थिक तंगी से बचने के लिए शुरुआत से धन का प्रबंधन करके चलें। माह के दूसरे सप्ताह में स्वयं के साथ घर के किसी बुजुर्ग की सेहत चिंता का विषय बन सकती है। इस दौरान व्यवसाय से जुड़े लोगों की बाजार में अपने कंपटीटर से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। करियर और कारोबार की दृष्टि से माह के मध्य तक का समय मिश्रित फलदायी कहा जायेगा। माह के मध्य में आपको करियर-कारोबार में विशेष सफलता मिलने के योग बनेंगे। माह के उत्तरार्ध में लाभ में बढ़ोतरी होने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि धन का लेनदेन इस दौरान सावधानीपूर्वक करना होगा। रिश्ते-नाते की दृष्टि से माह की शुरुआत उतार-चढ़ाव भरी रह सकती है। इस दौरान किसी बात विशेष को लेकर स्वजनों के साथ वाद-विवाद होने की आशंका रहेगी। संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। माह के दूसरे सप्ताह जीवनसाथी से जुड़े किसी मामले को लेकर मन चिंतित रहेगा। इस दौरान भाई-बंधुओं का पूर्ण सहयोग और समर्थन आपको संबल प्रदान करेगा। माह के मध्य में आप अपनी बुद्धि और विवेक से पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोजने में कामयाब हो जाएंगे। माह के उत्तरार्ध में स्वजनों के साथ संवाद और सहयोग बढ़ेगा। खट्टे-मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे।

उपाय: प्रतिदिन सूर्य को जल देकर सूर्याष्टकं का पाठ करें।

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वृषभ

वृषभ राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना गुडलक लिए हुए है। यदि आप इस महीने अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए अपने काम काम सुनियोजित तरीके से करते हैं तो आपको अपेक्षा से कहीं ज्यादा सफलता और लाभ की प्राप्ति संभव है। नवंबर महीने की शुरुआत आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। इस दौरान आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कार्यों में आ रही बाधाएं और स्वजनों के साथ पैदा हुई गलतफहमियां दूर होंगी। वृषभ राशि के जातकों को इस सप्ताह लोगों से बेहतर तालमेल बिठाते हुए लोगों के साथ संवाद बनाए रखना श्रेयस्कर रहेगा। माह के दूसरे सप्ताह में आप अपनी सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों, भूमि, भवन, वाहन आदि पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं। इस दौरान करियर-कारोबार को लेकर आपकी अधिक व्यस्तता बनी रहेगी। माह के मध्य में आपको सेहत को लेकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। इस दौरान आप मौसमी या फिर किसी पुरानी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में आपको कारोबार में विशेष लाभ होगा। इस दौरान आप कोई बड़ी व्यावसायिक डील कर सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के कद एवं पद में वृद्धि के योग बनेंगे। राज्य पक्ष से लाभ संभव है। राजनीति से जुड़े लोगों को बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। प्रेम प्रसंग में अनुकूलता बनी रहेगी। प्रेमी जनों को साथ में सुखद समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। लव पार्टनर के साथ आपसी समझ एवं प्रेम बढ़ेगा। जीवनसाथी के साथ संवाद और आत्मीयता बनी रहेगी। संतान पक्ष से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी।

उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं शिव चालीसा का पाठ करें।

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मिथुन

मिथुन राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना गुडलक लिए हुए है। इस माह आपको उन चीजों की प्राप्ति होगी, जिसका आपको लंबे समय से इंतजार बना हुआ था। महीने की शुरुआत में आपका अधिकांश समय तीज-त्योहार, धार्मिक-मांगलिक कार्य आदि में बीतेगा। इस दौरान किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। माह के पूर्वार्ध में आपकी कोई लम्बी और महत्त्वपूर्ण यात्रा हो सकती है, जिससे आपको लाभ होगा। भूमि-भवन, पैतृक संपत्ति, वाहन आदि की प्राप्ति संभव है। बेरोजगार व्यक्तियों के लिए समय उत्तम है। अल्प प्रयासों से ही इस माह मनचाहे रोजी-रोगजार की प्राप्ति संभव होगी। माह के पूर्वार्ध में युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती करते हुए बीतेगा। इस दौरान सिंगल लोगों की लाइफ में किसी मनचाहे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। अविवाहितों का विवाह तय हो सकता है। माह के मध्य तक करियर में बदलाव की कामना पूरी हो सकती है। हालांकि कोई भी अहम निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना न भूलें। विद्यार्थियों के लिए नवंबर महीने का उत्तरार्ध शुभ साबित होगा। इस दौरान उच्च शिक्षा की दिशा में किये गये प्रयास सफल होंगे। परीक्षा-प्रतियोगिता में मनचाहा परिणाम प्राप्त होगा। इस दौरान आपका आपकी आय के नये स्रोत बनेंगे। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कार्यक्षेत्र में विरोधी भी आपके कामकाज की प्रशंसा करेंगे। माह के उत्तरार्ध में स्वजनों के साथ पिकनिक या पर्यटन का प्रोग्राम बन सकता है। छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें तो इस माह आपकी सेहत सामान्य रहेगी।

उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा एवं गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।

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