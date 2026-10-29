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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 30 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi

लव राशिफल 30 अक्तूबर: कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों को मिलेगा प्यार, जानें किसका दिन रहेगा खास

Thu, 29 Oct 2026 03:06 PM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Thu, 29 Oct 2026 03:06 PM IST
सार

Aaj Ka Love Rashifal 30 October 2026: आज का दिन प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कुछ राशियों के लिए खास रह सकता है। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी या किसी बात पर अनबन हो सकती है? जानें मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का आज का लव राशिफल।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 30 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
30 अक्तूबर का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

Love Rashifal 30 October 2026: आज का दिन सभी 12 राशियों के प्रेम जीवन के लिए अलग-अलग अनुभव लेकर आ सकता है। कुछ राशि वालों के रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। वहीं, कुछ लोगों को प्रेम संबंधों में गलतफहमियों से बचने और बातचीत के दौरान संयम रखने की जरूरत होगी। सिंगल लोगों को भी कोई खास व्यक्ति आकर्षित कर सकता है। जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का लव राशिफल और आपके प्रेम जीवन के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं।

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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 30 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज पार्टनर के साथ आपकी इच्छा और भावनाओं में थोड़ा अंतर हो सकता है। हालांकि, साथी आपकी खुशी का ध्यान रखते हुए आपके साथ समय बिताने की कोशिश करेंगे। वहीं, सिंगल जातक अपने आकर्षक अंदाज और प्यार भरी बातों से क्रश का ध्यान खींचने में कामयाब हो सकते हैं।
Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 30 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

आज प्रेम संबंधों में रूठने-मनाने का सिलसिला देखने को मिल सकता है। पार्टनर आपको खुश करने के लिए कोई खास तोहफा दे सकते हैं। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे रोमांस और आपसी समझ बनाए रखने का प्रयास करेंगे। वहीं, सिंगल जातकों की जिंदगी में सच्चे प्यार की तलाश पूरी होने की उम्मीद है।
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Aaj Ka Love Rashifal Today Love Horoscope 30 October 2026 For All Zodiac Sign in Hindi
आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

आज प्रेम जीवन में कोई अच्छी खबर आपका दिन बना सकती है। पार्टनर की ओर से मिलने वाला प्यार और अपनापन रिश्ते में नई ऊर्जा भर सकता है। आप दोनों के बीच रोमांस बढ़ने के संकेत हैं। हालांकि, सिंगल जातक अकेलेपन के कारण थोड़ा उदास महसूस कर सकते हैं और उन्हें किसी खास व्यक्ति की कमी खल सकती है।
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आज का लव राशिफल - फोटो : amar ujala

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज लंबे समय बाद पार्टनर से मुलाकात होने पर मन प्रसन्न रहेगा। साथ बिताए गए पल आपके रिश्ते में प्यार और रोमांस को बढ़ा सकते हैं। आप दोनों एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करेंगे। दूसरी ओर, सिंगल जातकों को अपने क्रश की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए बातचीत में सावधानी बरतें।
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