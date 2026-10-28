करवा चौथ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का शुभ संयोग, इन 4 राशियों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

1 of 5 लक्ष्मी नारायण राजयोग - फोटो : amar ujala







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करवा चौथ का त्योहार इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास माना जा रहा है। इस दिन लक्ष्मी नारायण राजयोग का शुभ संयोग बनने से कुछ राशियों के लिए धन और समृद्धि के नए अवसर बन सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी नारायण योग को सुख-सुविधाओं, आर्थिक उन्नति और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस शुभ योग के प्रभाव से कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है, आय के नए स्रोत बन सकते हैं और लंबे समय से अटके कामों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। खासतौर पर 4 राशियों के जातकों के लिए यह समय आर्थिक स्थिति मजबूत करने और भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। आइए जानते हैं, करवा चौथ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग किन राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है और उन्हें किन क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है।

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2 of 5 करियर में आगे बढ़ने के खुल सकते हैं रास्ते - फोटो : amar ujala

मेष राशि

मेष राशि के जातकों के लिए करवा चौथ पर बनने वाला लक्ष्मी नारायण राजयोग करियर और आर्थिक मामलों में नई संभावनाओं का संकेत दे सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और क्षमता पर ध्यान दिया जा सकता है, जिससे आगे चलकर तरक्की की राह आसान होने की उम्मीद है। जो लोग लंबे समय से नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। किसी पुरानी योजना को आगे बढ़ाने या नए तरीके से काम शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर स्थिति पहले से बेहतर होने की संभावना है। हालांकि, किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसके जोखिम को समझना जरूरी होगा। सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में आर्थिक मजबूती हासिल करने में मददगार साबित हो सकते हैं।

3 of 5 आर्थिक परेशानियों से मिल सकती है राहत - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए यह समय पैसों से जुड़े मामलों पर ध्यान देने और अपनी आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करने का हो सकता है। यदि किसी को दिया हुआ पैसा लंबे समय से वापस नहीं मिला है, तो उसकी वापसी को लेकर सकारात्मक उम्मीद बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इन जिम्मेदारियों के जरिए उन्हें अपनी कार्यक्षमता दिखाने और भविष्य में बेहतर अवसर हासिल करने का मौका मिल सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, वे अपने कौशल को निखारने और नए अवसरों के लिए आवेदन करने पर ध्यान दें। कारोबारियों को भी अपने कामकाज में सुधार करने के नए तरीके मिल सकते हैं। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलना इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं, तो गैरजरूरी खर्चों में कटौती करना उपयोगी हो सकता है। धैर्य के साथ बनाई गई योजनाएं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं।

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4 of 5 कामकाज में मिल सकती है सफलता - फोटो : amar ujala

तुला राशि

तुला राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग को तरक्की और आर्थिक सुधार से जोड़ा जा रहा है। नौकरी करने वालों को अपने काम में आगे बढ़ने के लिए नए मौके मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में आपकी भूमिका बढ़ सकती है या आपको अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में काम को गंभीरता से लेना और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहकों से जुड़ने या अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के विकल्प मिल सकते हैं। यदि कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है, तो उसे पूरा करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने का अवसर मिल सकता है। आमदनी में सुधार की उम्मीद के बीच घर-परिवार की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही खर्च की योजना बनाएं। नियमित बचत और समझदारी से लिए गए वित्तीय फैसले आगे चलकर स्थिरता बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं।

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5 of 5 नौकरी और व्यापार में बन सकते हैं नए अवसर - फोटो : amar ujala