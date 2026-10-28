फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Karwa Chauth 2026 Lakshmi Narayan Rajyog to Boost Finances of These 4 Zodiac Signs

करवा चौथ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का शुभ संयोग, इन 4 राशियों की आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Wed, 28 Oct 2026 10:43 AM IST
श्वेता सिंह ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: श्वेता सिंह Updated Wed, 28 Oct 2026 10:43 AM IST
सार

करवा चौथ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार, इस योग से 4 राशियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। जानें कौन सी हैं ये भाग्यशाली राशियां।

विज्ञापन
Karwa Chauth 2026 Lakshmi Narayan Rajyog to Boost Finances of These 4 Zodiac Signs
लक्ष्मी नारायण राजयोग - फोटो : amar ujala

करवा चौथ का त्योहार इस बार ज्योतिषीय दृष्टि से भी खास माना जा रहा है। इस दिन लक्ष्मी नारायण राजयोग का शुभ संयोग बनने से कुछ राशियों के लिए धन और समृद्धि के नए अवसर बन सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में लक्ष्मी नारायण योग को सुख-सुविधाओं, आर्थिक उन्नति और समृद्धि से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस शुभ योग के प्रभाव से कुछ लोगों को आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है, आय के नए स्रोत बन सकते हैं और लंबे समय से अटके कामों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ सकती है। खासतौर पर 4 राशियों के जातकों के लिए यह समय आर्थिक स्थिति मजबूत करने और भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। आइए जानते हैं, करवा चौथ पर लक्ष्मी नारायण राजयोग किन राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आ सकता है और उन्हें किन क्षेत्रों में लाभ मिलने की संभावना है।

Trending Videos
Karwa Chauth 2026 Lakshmi Narayan Rajyog to Boost Finances of These 4 Zodiac Signs
करियर में आगे बढ़ने के खुल सकते हैं रास्ते - फोटो : amar ujala

मेष राशि
मेष राशि के जातकों के लिए करवा चौथ पर बनने वाला लक्ष्मी नारायण राजयोग करियर और आर्थिक मामलों में नई संभावनाओं का संकेत दे सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और क्षमता पर ध्यान दिया जा सकता है, जिससे आगे चलकर तरक्की की राह आसान होने की उम्मीद है। जो लोग लंबे समय से नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारी पाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें अपने प्रयास जारी रखने चाहिए। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए भी नए अवसर सामने आ सकते हैं। किसी पुरानी योजना को आगे बढ़ाने या नए तरीके से काम शुरू करने पर विचार कर सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पर स्थिति पहले से बेहतर होने की संभावना है। हालांकि, किसी भी योजना में पैसा लगाने से पहले उसके जोखिम को समझना जरूरी होगा। सोच-समझकर लिए गए फैसले भविष्य में आर्थिक मजबूती हासिल करने में मददगार साबित हो सकते हैं।

Karwa Chauth 2026 Lakshmi Narayan Rajyog to Boost Finances of These 4 Zodiac Signs
आर्थिक परेशानियों से मिल सकती है राहत - फोटो : amar ujala

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए यह समय पैसों से जुड़े मामलों पर ध्यान देने और अपनी आर्थिक योजनाओं को व्यवस्थित करने का हो सकता है। यदि किसी को दिया हुआ पैसा लंबे समय से वापस नहीं मिला है, तो उसकी वापसी को लेकर सकारात्मक उम्मीद बन सकती है। नौकरीपेशा लोगों को कामकाज में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। इन जिम्मेदारियों के जरिए उन्हें अपनी कार्यक्षमता दिखाने और भविष्य में बेहतर अवसर हासिल करने का मौका मिल सकता है। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, वे अपने कौशल को निखारने और नए अवसरों के लिए आवेदन करने पर ध्यान दें। कारोबारियों को भी अपने कामकाज में सुधार करने के नए तरीके मिल सकते हैं। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाकर चलना इस राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं, तो गैरजरूरी खर्चों में कटौती करना उपयोगी हो सकता है। धैर्य के साथ बनाई गई योजनाएं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकती हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
Karwa Chauth 2026 Lakshmi Narayan Rajyog to Boost Finances of These 4 Zodiac Signs
कामकाज में मिल सकती है सफलता - फोटो : amar ujala

तुला राशि
तुला राशि के जातकों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग को तरक्की और आर्थिक सुधार से जोड़ा जा रहा है। नौकरी करने वालों को अपने काम में आगे बढ़ने के लिए नए मौके मिल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण काम में आपकी भूमिका बढ़ सकती है या आपको अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिल सकता है। ऐसे में काम को गंभीरता से लेना और सहकर्मियों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। व्यापार करने वाले लोगों को नए ग्राहकों से जुड़ने या अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के विकल्प मिल सकते हैं। यदि कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है, तो उसे पूरा करने के लिए नए सिरे से प्रयास करने का अवसर मिल सकता है। आमदनी में सुधार की उम्मीद के बीच घर-परिवार की जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर ही खर्च की योजना बनाएं। नियमित बचत और समझदारी से लिए गए वित्तीय फैसले आगे चलकर स्थिरता बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं।

विज्ञापन
Karwa Chauth 2026 Lakshmi Narayan Rajyog to Boost Finances of These 4 Zodiac Signs
नौकरी और व्यापार में बन सकते हैं नए अवसर - फोटो : amar ujala

कुंभ राशि
कुंभ राशि के जातकों के लिए यह योग करियर से जुड़े मामलों में नई दिशा मिलने का संकेत दे सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अपनी योग्यता और अनुभव के अनुसार अवसर खोजने पर ध्यान देना चाहिए। वहीं, पहले से कार्यरत लोगों को किसी नए प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारी के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपनी योजनाओं पर लगातार काम करना जरूरी होगा। कारोबारियों के लिए भी अपने काम को विस्तार देने और भविष्य की रणनीति तैयार करने का अवसर बन सकता है। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो उससे जुड़ी लागत, संभावित लाभ और जोखिम का आकलन जरूर करें। आमदनी बढ़ाने की कोशिशों के साथ खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आवश्यक होगा। आर्थिक अनुशासन अपनाने और बचत को प्राथमिकता देने से भविष्य की जरूरतों के लिए बेहतर तैयारी की जा सकती है। सकारात्मक नजरिया और व्यावहारिक सोच आपको सही फैसले लेने में मदद कर सकती है।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Astrology News in Hindi related to daily horoscope, tarot readings, birth chart report in Hindi etc. Stay updated with us for all breaking news from Astro and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed