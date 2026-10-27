Karwa Chauth 2026: पहली बार रख रही हैं व्रत? जानें सरगी की थाली में क्या रखें और क्या हैं जरूरी नियम

1 of 6 करवा चौथ सरगी नियम - फोटो : amar ujala

करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ निर्जला व्रत रखती हैं। साल 2026 में करवा चौथ का पर्व 29 अक्तूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। जो महिलाएं पहली बार यह व्रत रखने जा रही हैं, उनके लिए सरगी की परंपरा और इससे जुड़े नियम जानना जरूरी है। सरगी के साथ ही व्रत की शुरुआत होती है। आमतौर पर सास अपनी बहू को सरगी देती हैं, जिसमें खाने-पीने की चीजों के साथ सुहाग का सामान भी शामिल हो सकता है। आइए जानते हैं कि करवा चौथ पर सरगी कब खानी चाहिए, इसकी थाली में क्या-क्या रखा जाता है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

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2 of 6 करवा चौथ तिथि और पूजा का समय - फोटो : AI

करवा चौथ तिथि और पूजा का समय

करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह सरगी खाने के बाद व्रत शुरू करती हैं और शाम को करवा माता की पूजा करती हैं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की परंपरा है। व्रत की तारीख: 29 अक्तूबर 2026, गुरुवार

29 अक्तूबर 2026, गुरुवार पूजा का समय: अपने शहर के पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखें।

अपने शहर के पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देखें। चंद्रोदय: चंद्रमा निकलने का समय शहर के अनुसार अलग हो सकता है।

3 of 6 करवा चौथ पर सरगी कब खानी चाहिए? - फोटो : AI

करवा चौथ पर सरगी कब खानी चाहिए?

करवा चौथ के दिन सरगी सूर्योदय से पहले खाई जाती है। परंपरा के अनुसार, सास अपनी बहू को सरगी देती हैं और बहू इसे ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करती है। जिन महिलाओं की सास नहीं हैं या जो किसी अन्य कारण से सरगी नहीं ले सकतीं, वे अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार इसकी व्यवस्था कर सकती हैं। सरगी खाने के लिए सुबह का समय निर्धारित करने से पहले स्थानीय सूर्योदय का समय देख लें। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले भोजन कर लें और उसके बाद व्रत के नियमों का पालन करें। अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में सरगी की रस्म में कुछ अंतर हो सकता है। करवा चौथ के दिन सरगी सूर्योदय से पहले खाई जाती है। परंपरा के अनुसार, सास अपनी बहू को सरगी देती हैं और बहू इसे ग्रहण करके व्रत की शुरुआत करती है। जिन महिलाओं की सास नहीं हैं या जो किसी अन्य कारण से सरगी नहीं ले सकतीं, वे अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार इसकी व्यवस्था कर सकती हैं। सरगी खाने के लिए सुबह का समय निर्धारित करने से पहले स्थानीय सूर्योदय का समय देख लें। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले भोजन कर लें और उसके बाद व्रत के नियमों का पालन करें। अलग-अलग परिवारों और क्षेत्रों में सरगी की रस्म में कुछ अंतर हो सकता है।

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4 of 6 करवा चौथ में सरगी की थाली - फोटो : Amar Ujala

सरगी की थाली में क्या-क्या रखना चाहिए? फल: सरगी की थाली में सेब, केला, अनार या अपनी पसंद के अन्य ताजे फल रखे जा सकते हैं। फल शरीर को पोषक तत्व देते हैं और सुबह के भोजन का अच्छा हिस्सा हो सकते हैं।

सरगी की थाली में सेब, केला, अनार या अपनी पसंद के अन्य ताजे फल रखे जा सकते हैं। फल शरीर को पोषक तत्व देते हैं और सुबह के भोजन का अच्छा हिस्सा हो सकते हैं। मेवे: बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश जैसे मेवे सरगी में शामिल किए जा सकते हैं। इनमें ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं।

बादाम, काजू, अखरोट और किशमिश जैसे मेवे सरगी में शामिल किए जा सकते हैं। इनमें ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं। फेनी या सेवईं: कई परिवारों में सरगी के दौरान दूध वाली फेनी या मीठी सेवईं खाने की परंपरा है। यह सरगी की पारंपरिक खाद्य सामग्री में शामिल मानी जाती है।

कई परिवारों में सरगी के दौरान दूध वाली फेनी या मीठी सेवईं खाने की परंपरा है। यह सरगी की पारंपरिक खाद्य सामग्री में शामिल मानी जाती है। मिठाई: सरगी की थाली में मिठाई भी रखी जा सकती है। परिवार की पसंद और परंपरा के अनुसार हलवा, लड्डू या दूसरी मिठाई शामिल की जाती है।

सरगी की थाली में मिठाई भी रखी जा सकती है। परिवार की पसंद और परंपरा के अनुसार हलवा, लड्डू या दूसरी मिठाई शामिल की जाती है। पानी और अन्य पेय: व्रत से पहले पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। अपनी सेहत और खानपान के अनुसार दूध या अन्य उपयुक्त पेय भी लिया जा सकता है।

व्रत से पहले पर्याप्त पानी पीना जरूरी है। अपनी सेहत और खानपान के अनुसार दूध या अन्य उपयुक्त पेय भी लिया जा सकता है। सुहाग का सामान: कई जगहों पर सरगी के साथ चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर और अन्य सुहाग सामग्री दी जाती है। यह परंपरा और आशीर्वाद से जुड़ी रस्म मानी जाती है।

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5 of 6 करवा चौथ पर क्या करें और क्या न करें - फोटो : AI