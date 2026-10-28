राहु के नक्षत्र में सूर्य का गोचर, 6 नवंबर तक इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत

1 of 6 सूर्य का नक्षत्र गोचर - फोटो : अमर उजाला

Surya Nakshatra Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य का गोचर व्यक्ति के आत्मविश्वास, मान-सम्मान, करियर और कार्यक्षमता से जोड़कर देखा जाता है। 24 अक्टूबर 2026 को सूर्य ने स्वाति नक्षत्र में प्रवेश किया था और वे 6 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। इसके बाद सूर्य विशाखा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है, इसलिए सूर्य के इस नक्षत्र परिवर्तन को ज्योतिषीय नजरिए से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मान्यता है कि इस अवधि में कुछ राशियों को करियर में आगे बढ़ने, आर्थिक मामलों को सुधारने और नई संभावनाओं का लाभ उठाने के अवसर मिल सकते हैं। आइए जानते हैं, सूर्य के स्वाति नक्षत्र में रहने के दौरान जातकों के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं।

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2 of 6 कारोबार में मिल सकते हैं नए अवसर - फोटो : amar ujala

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का स्वाति नक्षत्र में गोचर आर्थिक और व्यावसायिक मामलों में अनुकूल संभावनाएं लेकर आ सकता है। कारोबार से जुड़े लोगों को अपने काम को आगे बढ़ाने के नए रास्ते मिल सकते हैं। यदि आप किसी नई व्यावसायिक योजना पर काम करने की सोच रहे हैं, तो उसकी तैयारी के लिए यह अवधि उपयोगी हो सकती है। नए लोगों से संपर्क बनाना और बाजार की जरूरतों को समझना भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। आर्थिक मामलों में लाभ के अवसर बन सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी जुटाना जरूरी होगा। नौकरी करने वाले जातकों को भी अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान देने और कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिल सकता है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने और जल्दबाजी से बचने पर आप अपने लक्ष्यों की दिशा में बेहतर कदम उठा सकते हैं।

3 of 6 मेहनत का मिल सकता है सकारात्मक परिणाम - फोटो : amar ujala

मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन कई मामलों में उम्मीद जगाने वाला हो सकता है। यदि आपका कोई पैसा लंबे समय से अटका हुआ है, तो उसकी वापसी के लिए प्रयास करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। हालांकि, धन मिलने की संभावना परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और उनकी मेहनत को पहचान मिलने की उम्मीद रहेगी। करियर में आगे बढ़ने की इच्छा रखने वाले जातकों को अपने कौशल और काम की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। लगातार प्रयास करने से भविष्य में बेहतर अवसरों का रास्ता खुल सकता है। पारिवारिक जीवन में भी अपनों के साथ समय बिताने से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक फैसले लेते समय बजट का ध्यान रखें और अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें।

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4 of 6 आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने के मिल सकते हैं मौके - फोटो : amar ujala

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य का स्वाति नक्षत्र में रहना आर्थिक योजनाओं और करियर पर ध्यान देने का समय हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था से आपका पैसा लेना बाकी है, तो उससे संबंधित बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। कारोबारियों को अपने काम में सुधार करने और नए ग्राहकों तक पहुंचने की संभावनाओं पर विचार करना चाहिए। सही योजना और लगातार प्रयास से व्यावसायिक गतिविधियों को बेहतर दिशा दी जा सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने प्रदर्शन पर ध्यान देने से लाभ मिल सकता है। वेतन वृद्धि या नई जिम्मेदारी की उम्मीद रखने वाले जातकों को अपने काम में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। इस अवधि में अपनी उपलब्धियों और भविष्य के लक्ष्यों की समीक्षा करना उपयोगी रहेगा। आर्थिक मजबूती के लिए बचत को प्राथमिकता दें और किसी भी निवेश में जोखिम का आकलन जरूर करें। व्यावहारिक सोच के साथ आगे बढ़ने से आप अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं।

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5 of 6 परेशानियों से निकलने की मिल सकती है राह - फोटो : amar ujala