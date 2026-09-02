{"_id":"6a97a43526cd6b7e3305d8c5","slug":"business-minded-zodiac-signs-these-signs-can-turn-big-ideas-into-successful-businesses-2026-09-02","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Business Minded Zodiac Signs: ये राशियां नौकरी नहीं, खुद का बिजनेस चलाने में रखती हैं यकीन","category":{"title":"Predictions","title_hn":"बोले तारे","slug":"predictions"}}
Business Minded Zodiac Signs: ये राशियां नौकरी नहीं, खुद का बिजनेस चलाने में रखती हैं यकीन
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: श्वेता सिंह
Updated Wed, 02 Sep 2026 02:04 PM IST
सार
Business-Minded Zodiac Signs: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशियों में नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और जोखिम उठाने का साहस अधिक होता है। यही खूबियां उन्हें नौकरी के बजाय अपना कारोबार शुरू करने और बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए प्रेरित करती हैं। आइए जानते हैं वे राशियां कौन-सी हैं।
विज्ञापन
1 of 5
business minded zodiac signs
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
Link Copied
Business Minded Zodiac Signs: ज्यादातर लोगों के लिए नौकरी एक सुरक्षित करियर विकल्प होती है, लेकिन कुछ लोग अपनी अलग पहचान बनाने के लिए खुद का कारोबार शुरू करना पसंद करते हैं। ऐसे जातकों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और जोखिम उठाने का जज्बा मजबूत माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ राशियों के लोग बिजनेस के मामले में काफी तेज दिमाग वाले होते हैं और किसी के अधीन काम करने के बजाय खुद बॉस बनना पसंद करते हैं। आइए जानते हैं वे कौन-सी 2 राशियां हैं, जिनमें बिजनेस का जबरदस्त हुनर माना जाता है।
2 of 5
नया आइडिया मिलने पर उसे आजमाने में ज्यादा समय नहीं लगाते
- फोटो : amar ujala
मेष राशि
मेष राशि के जातकों पर मंगल ग्रह का प्रभाव माना जाता है। इनमें ऊर्जा, आत्मविश्वास और कुछ नया करने का उत्साह भरपूर होता है। ये हमेशा किसी के निर्देश पर काम करने के बजाय अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना पसंद कर सकते हैं। नया आइडिया मिलने पर उसे आजमाने में ज्यादा समय नहीं लगाते और बिजनेस शुरू करने का साहस भी दिखा सकते हैं। चुनौतियों को देखकर पीछे हटने के बजाय उनका सामना करना इनकी खासियत हो सकती है। हालांकि कई बार जल्दबाजी इनके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। अगर अपने जोश के साथ सही रणनीति और धैर्य जोड़ लें, तो बिजनेस की दुनिया में अच्छी सफलता हासिल कर सकते हैं।
3 of 5
पैसों और संसाधनों को संभालने की अच्छी समझ इनके बिजनेस में काम आ सकती है।
- फोटो : amar ujala
वृषभ राशि
वृषभ राशि के जातकों को व्यावहारिक और स्थिर सोच वाला माना जाता है। ये किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय उसके फायदे और नुकसान को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। पैसों और संसाधनों को संभालने की अच्छी समझ इनके बिजनेस में काम आ सकती है। ये ऐसा कारोबार पसंद कर सकते हैं, जिसमें लंबे समय तक स्थिर कमाई और ग्रोथ की संभावना हो। एक बार लक्ष्य तय कर लेने के बाद उस पर टिके रहना इनकी बड़ी ताकत बन सकता है। धैर्य और लगातार मेहनत के साथ ये अपने छोटे बिजनेस को भी समय के साथ बड़े कारोबार में बदलने की क्षमता रखते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
4 of 5
इन्हें जिम्मेदारी उठाने और लोगों को दिशा देने में रुचि हो सकती है।
- फोटो : amar ujala
सिंह राशि
सिंह राशि के जातकों में आत्मविश्वास और नेतृत्व करने की क्षमता मजबूत मानी जाती है। इन्हें जिम्मेदारी उठाने और लोगों को दिशा देने में रुचि हो सकती है। यही गुण इन्हें बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ये अपने फैसले खुद लेना पसंद करते हैं और किसी के अधीन लंबे समय तक काम करना इन्हें खास पसंद नहीं आता। बड़े लक्ष्य बनाना और उन्हें हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करना इनके स्वभाव का हिस्सा हो सकता है। नेटवर्किंग और लोगों से जुड़ने की क्षमता भी इनके कारोबार में मददगार साबित हो सकती है। सही योजना के साथ ये अपने काम को धीरे-धीरे बड़े स्तर तक ले जाने की क्षमता रखते हैं।
विज्ञापन
5 of 5
पैसों के प्रबंधन और काम की प्लानिंग को लेकर ये काफी सजग रह सकते हैं।
- फोटो : amar ujala
मकर राशि
मकर राशि के जातकों पर शनि देव का प्रभाव माना जाता है। यही वजह है कि इनमें अनुशासन, धैर्य और जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है। ये किसी भी काम को बिना सोचे-समझे शुरू करने के बजाय पहले उसकी पूरी रणनीति तैयार करते हैं। बिजनेस में भी धीरे-धीरे आगे बढ़ना और मजबूत आधार बनाना पसंद करते हैं। पैसों के प्रबंधन और काम की प्लानिंग को लेकर ये काफी सजग रह सकते हैं। नौकरी में अच्छी सफलता मिलने के बावजूद इनके मन में अपना काम शुरू करने की इच्छा पैदा हो सकती है। मुश्किल परिस्थितियों में भी ये धैर्य नहीं खोते और लगातार मेहनत के दम पर लंबे समय में बड़ा कारोबार खड़ा करने की क्षमता रखते हैं।
डिस्क्लेमर (अस्वीकरण): यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।