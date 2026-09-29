गुरु गोचर 2026: देवगुरु बृहस्पति 31 अक्तूबर को करेंगे राशि परिवर्तन, कर्क, सिंह और कन्या वालों पर प्रभाव

31 अक्तूबर 2026 को ज्ञान और मान-सम्मान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए सूर्य के स्वामित्व वाली राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु को ज्योतिष में धन, शिक्षा, भाग्य और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु एक राशि में करीब 13 महीनों तक रहते हैं, लेकिन इस साल गुरु अतिचारी होने के कारण उनकी चाल काफी तेज है। जिससे जल्दी-जल्दी राशि में बदलाव कर रहे हैं। 31 अक्तूबर को गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा।
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कर्क राशि
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कर्क राशि पर गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव
कर्क राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ और लाभ से भरा हुआ होगा। इस दौरान सुख समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। संतान की तरफ से अच्छी खबरें सुनने को मिलते हैं। जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा जिससे आपको सकारात्मक बदलाव दिखेगा। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि के योग हैं।
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सिंह राशि
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सिंह राशि पर गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव
सिंह राशि वालों के लिए गुरु का गोचर बहुत ही अच्छा और खास रहेगा। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले बेहतर रहेगी। पुरानी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। आमदनी के बढ़ने के अच्छे योग हैं। नौकरी में आपको प्रमोशन और वेतन में वृद्धि के योग हैं। नौकरीपेशा जातकों को नौकरी में बेहतर अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान सामाजिक पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी।
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कन्या राशि
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कन्या राशि पर गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव
कन्या राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं और यह 31 अक्तूबर को आपके 12वें भाव में गोचर होंगे जिससे आपके खर्चो में वृद्धि हो सकती है। संतान संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। करियर-कारोबार में कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को भी मिल सकता है। नई योजनाओं पर काम करने का अवसर मिल सकता है। प्रेम जीवन में आपके लिए मिलाजुला अवसर रहेगा।
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