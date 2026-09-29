गुरु गोचर 2026: देवगुरु बृहस्पति 31 अक्तूबर को करेंगे राशि परिवर्तन, कर्क, सिंह और कन्या वालों पर प्रभाव

1 of 4 गुरु गोचर 2026 - फोटो : अमर उजाला







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31 अक्तूबर 2026 को ज्ञान और मान-सम्मान के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि की अपनी यात्रा को विराम देते हुए सूर्य के स्वामित्व वाली राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु को ज्योतिष में धन, शिक्षा, भाग्य और विस्तार का कारक ग्रह माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु एक राशि में करीब 13 महीनों तक रहते हैं, लेकिन इस साल गुरु अतिचारी होने के कारण उनकी चाल काफी तेज है। जिससे जल्दी-जल्दी राशि में बदलाव कर रहे हैं। 31 अक्तूबर को गुरु के सिंह राशि में गोचर करने से कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा।

2 of 4 कर्क राशि - फोटो : amar ujala

कर्क राशि पर गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव

कर्क राशि वालों के लिए गुरु का राशि परिवर्तन बहुत ही शुभ और लाभ से भरा हुआ होगा। इस दौरान सुख समाचारों की प्राप्ति हो सकती है। संतान की तरफ से अच्छी खबरें सुनने को मिलते हैं। जीवन में बदलाव देखने को मिलेगा जिससे आपको सकारात्मक बदलाव दिखेगा। धन लाभ के अवसरों में वृद्धि के योग हैं।

3 of 4 सिंह राशि - फोटो : amar ujala

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