देवगुरु बृहस्पति 31 अक्तूबर को करेंगे राशि परिवर्तन, जानिए मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर असर

31 अक्तूबर 2026 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, जो अपनी कर्क राशि की यात्रा को विराम देते हुए सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में गुरु को ज्ञान, धन, शिक्षा, भाग्य और विस्तार आदि का कारक ग्रह माना जाता है। गुरु का सिंह राशि में गोचर करने से कई राशियों के करियर-कारोबार और आर्थिक मामलों के लिहाज से खास रहने वाला होगा। गुरु सिंह राशि में जनवरी 2027 तक रहेंगे। दरअसल गुरु इस वर्ष अतिचारी हैं जिसके कारण जल्दी-जल्दी राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों पर गुरु के गोचर का कैसा असर होगा।
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मकर राशि
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मकर राशि पर गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव
मकर राशि वालों के लिएए गुरु का सिंह राशि में गोचर आपके लिए सुख-सुविधा और खुशियां लेकर आ सकता है। आने वाले समय में जीवन में अच्छी सफलताएं मिल सकती है। करियर में आपको विदेशों में नौकरी के लिए अच्छे और बेहतर अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में नई तरह की नीतियां आपके काम आएंगी और इससे अच्छा लाभ मिलेगा।
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कुंभ राशि
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कुंभ राशि पर गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव
31 अक्तूबर को गुरु का सिंह राशि में गोचर कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही मिलाजुला रहने वाला होगा। कुंभ राशि वालों को करियर-कारोबार में अच्छा लाभ होगा। व्यापार में नए तरह का अवसर मिल सकता है। आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले काफी बेहतर रहेगी।
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मीन राशि
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मीन राशि पर गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव
मीन राशि वालों के लिए गुरु का सिंह राशि में गोचर अच्छा, शुभ और शानदार रहेगा। करियर में अच्छी ग्रोथ रहेगी। नौकरी के लिए बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थितियां पहले के मुकाबले बेहतर रहेंगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के अच्छे अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में साथी संग कुछ अनबन हो सकती है लेकिन आपको इसमें थोड़ा संभलकर रहना होगा।
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