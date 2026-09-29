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Hindi News ›   Astrology ›   Predictions ›   Aaj Ka Panchang 30 September 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat

30 सितंबर का राशिफल: आश्विन माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

Tue, 29 Sep 2026 07:03 PM IST
विनोद शुक्ला ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: विनोद शुक्ला Updated Tue, 29 Sep 2026 07:03 PM IST
सार

30 September Ka Panchang: 30 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन चंद्रमा का गोचर मेष राशि में रहेगा और इस राशि के स्वामी मंगलदेव होते हैं।

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Aaj Ka Panchang 30 September 2026 Hindu Calendar Rahu Kaal Time Shubh Muhurat
आज का पंचांग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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Panchang 30 September: बुधवार, 30 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और वज्र योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 30 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।
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आज का पंचांग- 30 सितंबर 2026

तिथि चतुर्थी 14:54 तक
नक्षत्र भरणी 07:35 तक
प्रथम करण बालवा 14:54 तक
द्वितीय करण  कौवाला 25:45 तक
पक्ष कृष्ण  
वार बुधवार  
योग वज्र 24:14 तक
सूर्योदय 06:13  
सूर्यास्त 18:01  
चंद्रमा मेष राशि में  
राहुकाल 12:07 − 13:36  
विक्रमी संवत् 2083  
शक संवत 1948 पराभव
मास आश्विन  
शुभ मुहूर्त अभिजीत कोई नहीं

आज का शुभ मुहूर्त- अभिजीत मुहूर्त
कोई नहीं

चंद्रोदय और सूर्योदय का समय- 30 सितंबर 2026
सूर्योदय का समय- 06:13
सूर्यास्त का समय- 18:01
चन्द्रोदय- 20:24
चन्द्रास्त- 09:47

आज का अशुभ मुहूर्त - 30 सितंबर 2026
गुलिक काल: 10:39 − 12:07
राहुकाल: 12:07 − 13:36
यमगण्ड: 07:42 − 09:10

30 सितंबर 2026, बुधवार के दिन का चौघड़िया
लाभ- 06:12 - 07:41
अमृत -07:41 - 09:09
काल - 09:09 - 10:38
शुभ- 10:38 - 12:06
रोग - 12:06 - 13:35
उद्वेग -13:35 - 15:03
चर - 15:03 - 16:32
लाभ- 16:32 - 18:00

30 सितंबर 2026, बुधवार की रात का चौघड़िया 
उद्वेग - 18:00 - 19:32
शुभ- 19:32 - 21:03
अमृत -21:03 - 22:35
चर- 22:35 - 00:06
रोग - 00:06 - 01:38
काल - 01:38 - 03:10
लाभ - 03:10 - 04:41
उद्वेग - 04:41 - 06:13

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