30 सितंबर का राशिफल: आश्विन माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि, अभिजीत मुहूर्त और राहुकाल का समय

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बुधवार30 सितंबर को आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस तिथि पर भरणी नक्षत्र और वज्र योग का विशेष संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगलदेव होते हैं। आइए जानते हैं 30 सितंबर के संपूर्ण पंचांग में अभिजीत मुहूर्त, राहुकाल और दिनभर के शुभ-अशुभ समय के बारे में।