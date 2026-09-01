आज का राशिफल: इन 4 राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, जानें कैसा रहेगा आपका दिन

1 of 12 Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

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मेष राशि

आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों की नई कहानी लिख सकता है। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और कुछ नया करने की कोशिश भी रंग लेकर आएगी। लेकिन अनजान लोगों की बातों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें।

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वृषभ राशि

आपकी मेहनत धीरे-धीरे आपको एक नई पहचान दिलाएगी। कला के क्षेत्र में भी आपका सम्मान और बढ़ेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए काफी मददगार साबित होगी।

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मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। जिम्मेदारियों से पीछे आप नहीं हटेंगे। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी उम्मीद है। पुरानी योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है।

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कर्क राशि

आज आपका गुस्सा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। वही, कोर्ट के मामलों में भी संयम से कम लें। लंबे समय से अटका कोई सरकारी काम पूरा होने की खबर आपको काफी राहत दे सकती है।

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