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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Astrology ›   Predictions ›   Today Prediction Horoscope of 02 September 2026 Aaj Ka Rashifal

आज का राशिफल: इन 4 राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, जानें कैसा रहेगा आपका दिन

Wed, 02 Sep 2026 05:27 AM IST
मेघा कुमारी ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला Published by: मेघा कुमारी Updated Wed, 02 Sep 2026 05:27 AM IST
सार

Aaj Ka Rashifal 02 September: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
 

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Today Prediction Horoscope of 02 September 2026 Aaj Ka Rashifal
Aaj Ka Rashifal - फोटो : अमर उजाला

मेष राशि


आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों की नई कहानी लिख सकता है। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और कुछ नया करने की कोशिश भी रंग लेकर आएगी। लेकिन अनजान लोगों की बातों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें।
Today Prediction Horoscope of 02 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

वृषभ राशि
आपकी मेहनत धीरे-धीरे आपको एक नई पहचान दिलाएगी। कला के क्षेत्र में भी आपका सम्मान और बढ़ेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए काफी मददगार साबित होगी।

Today Prediction Horoscope of 02 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। जिम्मेदारियों से पीछे आप नहीं हटेंगे। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी उम्मीद है। पुरानी योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है।

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Today Prediction Horoscope of 02 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

कर्क राशि
आज आपका गुस्सा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। वही, कोर्ट के मामलों में भी संयम से कम लें। लंबे समय से अटका कोई सरकारी काम पूरा होने की खबर आपको काफी राहत दे सकती है।

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Today Prediction Horoscope of 02 September 2026 Aaj Ka Rashifal
आज का राशिफल - फोटो : Amar Ujala

सिंह राशि
आज अधिक यात्रा से आप सेहत की ओर से परेशान रहेंगे। परिवार में शादी-विवाह से जुड़ी कोई पुरानी रुकावट दूर होने से घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। जरूरत पड़ने पर भी उधार लेने से बचें, क्योंकि आगे चलकर यह आपके लिए आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है।

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