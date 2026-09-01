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आज का राशिफल: इन 4 राशि वालों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, जानें कैसा रहेगा आपका दिन
ज्योतिष डेस्क, अमर उजाला
Published by: मेघा कुमारी
Updated Wed, 02 Sep 2026 05:27 AM IST
सार
Aaj Ka Rashifal 02 September: आज का दिन मेष, कर्क, सिंह, कन्या, कुंभ सहित सभी के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं।
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Aaj Ka Rashifal
- फोटो : अमर उजाला
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मेष राशि
आज का दिन आपके लिए उपलब्धियों की नई कहानी लिख सकता है। परिवार में खुशियां बनी रहेंगी और कुछ नया करने की कोशिश भी रंग लेकर आएगी। लेकिन अनजान लोगों की बातों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने से बचें।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
वृषभ राशि
आपकी मेहनत धीरे-धीरे आपको एक नई पहचान दिलाएगी। कला के क्षेत्र में भी आपका सम्मान और बढ़ेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके लिए काफी मददगार साबित होगी।
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आज का राशिफल
- फोटो : Amar Ujala
मिथुन राशि
आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। जिम्मेदारियों से पीछे आप नहीं हटेंगे। सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी के साथ रुका हुआ पैसा वापस मिलने की भी उम्मीद है। पुरानी योजनाओं पर काम आगे बढ़ सकता है।
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आज का राशिफल
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कर्क राशि
आज आपका गुस्सा ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है, इसलिए धैर्य से काम लें। वही, कोर्ट के मामलों में भी संयम से कम लें। लंबे समय से अटका कोई सरकारी काम पूरा होने की खबर आपको काफी राहत दे सकती है।
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आज का राशिफल
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सिंह राशि
आज अधिक यात्रा से आप सेहत की ओर से परेशान रहेंगे। परिवार में शादी-विवाह से जुड़ी कोई पुरानी रुकावट दूर होने से घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा। जरूरत पड़ने पर भी उधार लेने से बचें, क्योंकि आगे चलकर यह आपके लिए आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है।
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