आज का राशिफल: कुंभ राशि वालों के घर में प्रेम और एकता बनी रहेगी, पढ़ें 2 सितंबर का राशिफल

कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव माने जाते हैं। इस राशि के लोग अपनी अलग सोच, सामाजिक सरोकार और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें नई-नई सोच अपनाना और समाज के लिए कुछ अच्छा करना पसंद होता है। ये स्वतंत्रता प्रिय होते हैं और अपने नियमों के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं। मित्रता में ये बेहद ईमानदार और वफादार होते हैं, हालांकि अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में थोड़ा संकोच करते हैं। अपने ज्ञान और व्यवहार से ये लोगों के बीच विशेष पहचान बना लेते हैं। इस राशि के जातकों के लिए कंबल, नीले वस्त्र या तिल का दान करना लाभकारी माना गया है। आज का राशिफल

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कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन परिवार और खुशियों से भरा रह सकता है। घर में आपसी प्रेम और सहयोग बना रहेगा। परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल से माहौल सकारात्मक रहेगा। लंबे समय से किसी बात को लेकर चल रही चिंता भी दूर हो सकती है। संतान की पढ़ाई या परीक्षा से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। उनकी सफलता आपको राहत देने के साथ गर्व का अनुभव भी कराएगी। वहीं, जीवनसाथी की करियर में तरक्की पूरे परिवार के लिए खुशी का कारण बन सकती है। प्रमोशन या उपलब्धि से घर में उत्सव जैसा माहौल बन सकता है।किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर अगर आप असमंजस में हैं तो भाई-बहनों से बातचीत जरूर करें। उनकी सलाह किसी ऐसे पहलू की ओर आपका ध्यान दिला सकती है, जिसे आप नजरअंदाज कर रहे थे। दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और पुरानी यादें ताजा होंगी। हालांकि, किसी करीबी व्यक्ति की तबीयत को लेकर थोड़ी चिंता बनी रह सकती है। ऐसे समय में उसका हालचाल लेते रहें और जरूरत पड़ने पर सहयोग करें।परिवार: घर में प्रेम और एकता बनी रहेगी।संतान: परीक्षा का अच्छा परिणाम मिल सकता है।दांपत्य: जीवनसाथी की तरक्की से खुशी होगी।फैसला: भाई-बहनों की सलाह काम आएगी।दोस्ती: मित्रों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा।सलाह: करीबी की सेहत को लेकर सतर्क रहें।यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहां दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए अमर उजाला उत्तरदायी नहीं है।